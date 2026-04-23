Irrste Aktion des Jahres: XXXLutz vermietet GANZE Filiale für Song Contest

Der Möbelriese XXXLutz hat sich für eine XXL-Freundesgruppe ein unvergessliches Angebot für die ganze ESC-Woche überlegt.

Über Wien bricht immer mehr das ESC-Fieber herein. Die Hotels sind für die Woche von 10. bis 17. Mai schon voll ausgebucht. Aus ganz Europa kommen Musikfans und wollen die Stimmung rund um den größten Musikwettbewerb des Kontinents voll aufsaugen.

Wenn am 16. Mai in der Wiener Stadthalle das große Finale losgeht, werden alle Blicke gespannt auf die große Event-Arena gerichtet sein. Für insgesamt neun Shows in der Woche wurden 100.000 Tickets verkauft, doch auch im Rest der Stadt wird sich der ESC-Spirit verbreiten.

Nun legt Möbelriese XXXLutz mit einem unglaublichen Deal nach und lockt mit einem Top-Angebot nach Wien. Für die ganze ESC-Woche vom 11. bis zum 17. Mai wird die Filiale im 15. Wiener Gemeindebezirk, die genau gegenüber von der Stadthalle liegt, komplett vermietet.

"Wer zur Hölle mietet einen ganzen XXXLutz?"

In einem Instagram-Video lädt Marketing-leiter Thomas Saliger persönlich ein. 60 Schlafzimmer, 190 Betten, ein eigenes Restaurant auf 18.000 m² Platz ein. "Wer zur Hölle mietet einen ganzen XXXLutz? Du vielleicht?", hinterfragt er. Der Preis hat es zwar mit 449.055 Euro in sich, allerdings würde das wiederum nur 2.363 Euro pro Bett bedeuten. Ein faires Angebot für eine Woche ESC-Feeling direkt im Herzen der Show.

Die Verantwortlichen dürften es wirklich ernst meinen. Die Anzeige ist bereits auf der Plattform airbnb online. Einziger Haken: In den Geschäftszeiten zwischen 8 und 19 Uhr muss man in der einzigartigen Unterkunft mit dem Geschäftsalltag leben.

Immerhin ist am 14. Mai, am zweiten Halbfinaltag, ein Feiertag in Österreich, wo man möglicherweise mehr Ruhe in seinem XXXL-Quartier hat.