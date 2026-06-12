TV
E-Paper
Business

Es geht um Millionen

Dritte Anklage gegen Benko wegen Waffen und Kredit

© Getty Images
René Benko muss sich erneut vor Gericht verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die WKStA erhebt Anklage wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida.
OE24 auf Google bevorzugen

Knalleffekt um den inhaftierten Signa-Gründer René Benko, der in zwei Verfahren bereits nicht rechtskräftig verurteilt worden ist. Jetzt ist das dritte Verfahren gegen den Ex-Milliardär da! Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erhebt im Verfahrenskomplex Signa eine weitere Anklage gegen René Benko, und zwar wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida. Eine entsprechende Anklageschrift wurde beim Landesgericht Innsbruck eingebracht.

"Betrug durch wahrheitswidrige Garantie"

Die WKStA wirft Benko vor, gegenüber einem Investor bzw. Vertretern einer Familienstiftung eine wahrheitswidrige Garantie abgegeben und die Stiftung betrügerisch in Höhe von rund fünf Millionen Euro geschädigt zu haben.

5 Millionen Schaden

Wie die WKSta gegenüber oe24 bestätigt, soll Benko Vertretungsbefugte einer Privatstiftung durch eine wahrheitswidrige Garantieerklärung dazu verleitet haben, rund 3,3 Millionen Euro an die Signa Holding GmbH zu überweisen und von der Rückforderung weiterer rund 1,7 Millionen Euro Abstand zu nehmen. Laut Medienberichten soll es sich um die Haselsteiner-Privatstiftung handeln. Hans Peter Haselsteiner

Auch interessant

Gemeinsam feiern beim großen Stadtparkfest in Wiener Neustadt

Neuer ORF-Chef Pig: "Das wird ein harter Weg"

Klein an Größe, groß an Erlebnissen

Eisenstangen-Mob: Prügel und Randale in Simmering

Maite Kelly äußert sich zu Liebes-Gerüchten

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

ATX knackt Rekordhoch

Automatenshops dürfen keinen Alkohol mehr verkaufen

Dritte Anklage gegen Benko wegen Waffen und Kredit

Vatertag: Wiener greifen tief in die Tasche

Steyr Motors baut unbemannte Landfahrzeuge

Zweites Börsen-Rekordhoch

Nach 8. Verhandlungsrunde: Einigung beim Chemie-KV

Gerichts-Hammer um Trumps Zölle

Pig: "Ein neuer Morgen für den ORF bricht an"

Aufstand gegen Paketabgabe