Dritte Anklage gegen Benko wegen Waffen und Kredit

René Benko muss sich erneut vor Gericht verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die WKStA erhebt Anklage wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida.

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Knalleffekt um den inhaftierten Signa-Gründer René Benko, der in zwei Verfahren bereits nicht rechtskräftig verurteilt worden ist. Jetzt ist das dritte Verfahren gegen den Ex-Milliardär da! Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erhebt im Verfahrenskomplex Signa eine weitere Anklage gegen René Benko, und zwar wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida. Eine entsprechende Anklageschrift wurde beim Landesgericht Innsbruck eingebracht.

"Betrug durch wahrheitswidrige Garantie"

Die WKStA wirft Benko vor, gegenüber einem Investor bzw. Vertretern einer Familienstiftung eine wahrheitswidrige Garantie abgegeben und die Stiftung betrügerisch in Höhe von rund fünf Millionen Euro geschädigt zu haben.

5 Millionen Schaden

Wie die WKSta gegenüber oe24 bestätigt, soll Benko Vertretungsbefugte einer Privatstiftung durch eine wahrheitswidrige Garantieerklärung dazu verleitet haben, rund 3,3 Millionen Euro an die Signa Holding GmbH zu überweisen und von der Rückforderung weiterer rund 1,7 Millionen Euro Abstand zu nehmen. Laut Medienberichten soll es sich um die Haselsteiner-Privatstiftung handeln. Hans Peter Haselsteiner