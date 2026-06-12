FMTG baut Luxusangebot in Hinterstoder aus

Mit dem TRIFORÊT alpin.resort startet Falkensteiner erstmals ein Boutique-Residence-Konzept außerhalb bestehender Hotelanlagen. Die Eröffnung ist für Juli 2026 geplant.

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Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) erweitert ihr Geschäftsmodell und übernimmt künftig das Management des TRIFORÊT alpin.resort in Hinterstoder. Mit dem langfristigen Managementvertrag für das neue Resort in Oberösterreich beschreitet das Tourismusunternehmen zugleich einen neuen strategischen Weg: Erstmals werden Falkensteiner Residences als eigenständiges Boutique-Resort außerhalb einer bestehenden Hotelanlage betrieben. Die Eröffnung ist für den 9. Juli 2026 geplant.

Falkensteiner setzt auf neues Residence-Modell

Mit dem Schritt reagiert die FMTG auf einen internationalen Trend im Luxustourismus. Servicierte Residences zählen weltweit zu den am stärksten wachsenden Segmenten der gehobenen Hotellerie. Gefragt sind private Rückzugsorte, die die Exklusivität eines eigenen Feriendomizils mit professionellen Hotelservices verbinden. Internationale Marken investieren seit Jahren verstärkt in diesen Bereich.

Rückzugsrefugien statt Massenhotellerie

Während die FMTG ihre Falkensteiner Residences bislang überwiegend innerhalb bestehender Hotelanlagen entwickelte, soll das neue Konzept auf eigenständige Standorte ausgerichtet werden. Im Mittelpunkt stehen kleinere Destinationen mit hoher Aufenthaltsqualität, viel Privatsphäre und einem bewusst kuratierten Angebot aus Kulinarik, Wellness und Naturerlebnissen.

"Der weltweite Trend zeigt: Anspruchsvolle Reisende suchen nicht mehr das große Hotel, sondern den persönlichen Ort. Raum, Stille, Natur und gleichzeitig kompromisslose Qualität und Professionalität", sagt FMTG-CEO Otmar Michaeler. Mit dem TRIFORÊT wolle man zeigen, wie ein Boutique-Resort im Fünf-Sterne-Standard aussehen könne, das sich konsequent der jeweiligen Landschaft und Destination verschreibt. Für die Eigentümer Michael Fröhlich und Friedrich Huemer ist die Zusammenarbeit mit Falkensteiner ein wichtiger Meilenstein. Beide verweisen auf die langjährige Partnerschaft und die touristische Kompetenz der FMTG. Auch für Falkensteiner selbst hat das Projekt Signalwirkung. Aufsichtsratsvorsitzender Erich Falkensteiner bezeichnet das TRIFORÊT als Auftakt für den weiteren Ausbau des Residence-Geschäfts. Ziel sei es, das Konzept künftig in ausgewählten Destinationen Europas zu etablieren.

Alpine Auszeit am Tor zum Toten Gebirge

Das TRIFORÊT alpin.resort liegt in Hinterstoder am Eingang zum Toten Gebirge und umfasst 41 Apartments sowie 20 Chalets in unmittelbarer Nähe zum Skigebiet. Die Region zählt nicht zu den klassischen alpinen Massendestinationen, sondern positioniert sich mit naturnaher Erholung und ganzjährigem Tourismus. Im Winter locken die Skipisten, im Sommer Wanderwege, Bergseen und die alpine Landschaft.

Die Architektur des Resorts orientiert sich an der Umgebung und setzt auf großzügige Rückzugsräume. Ergänzt wird das Angebot durch einen Spa-Bereich sowie persönliche Serviceleistungen im Falkensteiner-Stil.

Buchungen und Anfragen für das TRIFORÊT alpin.resort sind bereits möglich. www.triforet.at