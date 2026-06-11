Österreich bekommt neues Immobilienportal

Spannung auf zwei Spielfeldern: Während Österreich dem WM-Anpfiff entgegenfiebert, startet IMMOunited in eine neue Ära der Markttransparenz: Das neue Immobilienportal Österreichs ist soeben live gegangen.

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"Mit IMMOunited ist nun eine Plattform am Start, die weit mehr bietet als klassische Immobilieninserate", sagt Eigentümer und Geschäftsführer Roland Schmid gegenüber oe24. Neben aktuellen Angeboten stehen Transparenz, Marktinformationen und fundierte Einblicke in das österreichische Immo-Geschehen im Mittelpunkt.

Das Portal kombiniere Immobilienangebote mit wertvollen Hintergrundinformationen und schaffe so eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Käufer, Mieter, Verkäufer und Vermieter sowie Investoren, heißt es von IMMOunited.

“Der Start unseres IMMOunited-Portals zum Auftakt der Fußball-WM wurde bewusst gewählt. Fußball verbindet Menschen, schafft Emotionen und steht für Teamgeist, Leidenschaft und Vertrauen - Werte, die auch für unser Portal gelten. Gemeinsam mit der österreichischen Nationalmannschaft setzen wir ein starkes Signal für den offiziellen Marktstart. Unser Anspruch ist es, die Immobiliensuche spannender, transparenter und informativer zu machen als je zuvor.” Roland Schmid, IMMOunited-Geschäftsführer

Mit exakten Markt- und Lage-Informationen

Der Immobilienmarkt brauche heute mehr als reine Inserate. "Menschen wollen verstehen, welche Chancen ein Standort bietet, wie sich Preise entwickeln bzw. wie optimale Entscheidungen getroffen werden können", sagt Schmid.

Das IMMOunited-Portal kombiniere Immobiliendaten auf Expertenniveau mit einer intuitiven Oberfläche, die leicht verständlich ist. Im Portal gibt es:

Leistungsstarke Preis-Checks direkt im Inserat

Prägnantes Exposé mit fundierten Markt- und Lageinformationen

Isochrone Analysen: echte Gehzeiten zu Öffis, Schulen & Infrastruktur

Internationale Inspirationen von weltweit führenden Immobilienportalen von New York bis London

Screenshot vom neuen IMMOunited-Portal. © IMMOunited

Werbeclip mit der österreichischen Nationalmannschaft

Begleitet wird der Launch der spannenden Immobilien-Plattform von einem eigens produzierten Werbeclip mit dem gesamten Team der österreichischen Nationalmannschaft, der die Aufmerksamkeit auf das neue IMMOunited-Portal lenkt und den Auftakt einer umfassenden Markenoffensive zum Marktstart unterstreicht.



Mit dem offiziellen Online-Gang beginne jetzt die nächste Entwicklungsphase des neuen B2C-Produkts, in der zusätzliche Funktionen und Services ausgerollt werden, heißt es von IMMOunited.

Über IMMOunited

Die IMMOunited GmbH wurde von Roland Schmid gegründet und ist Marktführerin in der Bereitstellung von Grundbuch- und Immobiliendaten. Ihre Kernkompetenz liegt in der Auswertung sämtlicher Immobilientransaktionen, wie etwa Verkäufe, Schenkungen, Erbschaften oder Share-Deals. Seit 2007 verschafft das Wiener Unternehmen seinen Kunden Wettbewerbsvorteile durch innovative Online-Produkte im Immobilienbereich und fördert damit die Markttransparenz.

Das Produktsortiment umfasst IMMObase (Bundesdatenbanken), IMMOmapping (Transaktions-Landkarte), IMMOdeveloper (Bauprojektdatenbank), IMMOstats (Online Statistik-Tool über Transaktionen), IMMOfarming (Grundbuch-Eigentumsinformationen), IMMOvaluation (Bewertungsprodukte) und IMABIS (Immobilien-Angebotsdatenbank). Ein Team von Experten arbeitet in enger Abstimmung mit mehr als 2.000 Firmenkunden und weit über 10.000 Anwender am kontinuierlichen Ausbau der IMMOunited Produktwelt.