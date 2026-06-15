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Amira Aly: Ärger mit Baufirma!

Amira Aly
© Instagram
Die schwangere Moderatorin Amira Aly muss sich über eine Firma sehr ärgern.
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Der Babybauch wächst und Amira Aly lässt alle daran teilhaben. Auf Instagram hat die Mama von zwei kleinen Buben ein Update zu ihrer Schwangerschaft gegeben.

Fitnessraum

Aus ihrem Fitnessraum sandte sie einige Video-Storys: Aly freut sich aktuell über ein Standfahrrad, so Aly. Das habe sie sich gewünscht, denn Laufen gehe sie nicht so gerne. Sie sei überrascht worden mit der Anschaffung. "Ich finds richtig cool!" Für die Schwangerschaft sei das Rad ideal.

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Ärger mit Firma

Doch trotz Schwangerschaft ist im Hause Aly leider nicht alles eitel Wonne. Denn sie musste sich unlängst mit einer windigen Baufirma herumschlagen, so Amira.

Draußen gehen nun endlich die Arbeiten los, freut sie sich, aber bis es soweit war, gab es Ärger: "Ich habe mich so dermaßen über einen Galabauer ärgern müssen", sagt Amira und führt aus: "Ein paar Tage vor Start stieg der Preis um mehrere tausend Euro, ohne logische Erklärung."

Amira Aly
Amira Aly in ihrem Fitnessraum © Instagram

Arbeiten beginnen

Leider habe sie beim Hausbau ein paar dieser Erfahrungen gemacht und sei mittlerweile gewappnet. Jetzt frage sie immer vorher genau nach, auch um die Firmen auf ihre Seriosität zu testen. So konnte sie nun auch Ersatz finden, mit dem sie zufrieden sei. Die Arbeiten werde sie allerdings trotzdem gut überwachen.

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