Nicole Wesner macht nach einem Jahr Ehe öffentlich

Boxerin Nicole Wesner hat heimlich ihren Partner Leonardo Cappadonna geheiratet. Die süße Nachricht über die Hochzeit teilte sie aber erst jetzt via Instagram mit ihren Fans.

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Schon vor einem Jahr gaben sich Nicole Wesner und ihr Leonardo Cappdonna das Ja-Wort. Erst jetzt ging die Sportlerin mit der Neuigkeit an die Öffentlichkeit. Der Grund für die lange Verzögerung nach der Heirat liegt in der Bürokratie begraben.

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Bürokratie bremst Hochzeit aus

Eigentlich wollte sie die Hochzeit erst posten, wenn sie ihren neuen Ehe-Namen hat. Da die Boxerin deutsche Staatsbürgerin ist, ging das nicht sofort. Ein entsprechender Antrag wurde eingereicht, doch das Verfahren zieht sich. "Jedoch mahlen die bürokratischen Mühlen langsamer als gedacht. Aber was ist diese Zeit schon, wenn man das ganze Leben zusammen sein wird", nimmt sie es aber locker.

Nachwuchs für Nicole Wesner

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Nicole Wesner und ihr Partner haben aber noch mehr zu feiern. Bereits im Sommer 2025 wurden die beiden Eltern einer gemeinsamen Tochter. Die Social-Media-Mitteilung schließt damit ein langes Geheimnis ab.