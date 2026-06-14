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Heimat-Besuch

Arnold Schwarzenegger in Österreich gelandet

Arnold Schwarzenegger
© Mondadori Portfolio via Getty Images
Großer Fanansturm auf Arnold Schwarzenegger in Thal! Der Weltstar kehrte in seine Heimat zurück, um die begeisterten Mitglieder seines "Pump-Clubs" persönlich anzufeuern.
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Am Sonntag stand ganz die Fitness im Mittelpunkt, als rund 350 Gäste aus aller Welt in den steirischen Ort Thal pilgerten. Die Mitglieder von "Arnold's Pump Club" wandelten auf den Spuren der "steirischen Eiche".

Die Fitness-Begeisterten marschierten den Thalersee entlang, wo die Bodybuilding-Legende schon in Jugendtagen trainiert hatte. Nach einigen Klimmzügen ging es weiter zu einem Wortgottesdienst in die von Ernst Fuchs gestaltete Thaler Pfarrkirche. Anschließend versammelte sich die Gruppe vor dem gelb getünchten Wahrzeichen von Thal, dem Geburtshaus des Stars. Unter großem Applaus und Terminator-Melodien wurde der sichtlich gut gelaunte Promi von seinem Freund und Hausherrn Peter Urdl begrüßt.

Klima-Gipfel und Firmenbesuch

Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger © Getty Images

Der "Terminator" hat nach seinem Heimatbesuch im steirischen Thal bereits den nächsten Programmpunkt vor sich: Am Dienstag steht für Arnold Schwarzenegger der Klima-Gipfel in Wien auf dem Plan. Tags darauf geht es für Arnie nach Asparn an der Zaya, wo Arnie den AWS Solutions Hub besuchen wird und Einblicke in Projekte rund um erneuerbare Energie bekommt.

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