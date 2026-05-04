GIGANTEN-RANKING: Das sind die 10 reichsten Menschen der Welt

Das Geld-Karussell der Superreichen dreht sich immer schneller! Im Mai 2026 bricht eine neue Ära an: Zum ersten Mal seit über drei Jahren besteht die Top 10 der Welt laut Forbes ausschließlich aus US-Amerikanern.

Während der französische Luxus-König Bernard Arnault aus der Top-10-Reichenliste rutschte, knackte ein neuer Tech-Gigant die magische 300-Milliarden-Dollar-Marke. Insgesamt besitzen die zehn reichsten Menschen der Erde nun unfassbare 2,7 Billionen Dollar.

Das Ranking der Super-Milliardäre

1. Elon Musk (782 Milliarden Dollar)

Elon Musk bleibt der unangefochtene König der Welt und hält sich seit Mai 2024 fest auf dem Thron. Trotz eines kleinen Dämpfers von 35 Milliarden Dollar durch eine neue Bewertung seines SpaceX-Anteils liegt sein Vermögen bei unglaublichen 782 Milliarden Dollar. Mit SpaceX strebt er noch in diesem Jahr einen Börsengang an, während er bei Tesla auf ein Rekord-Gehaltspaket hofft. Musk ist damit fast 500 Milliarden Dollar reicher als sein nächster Verfolger im Ranking.

2. Larry Page (313 Milliarden)

Der Google-Mitbegründer Larry Page hat einen sensationellen Lauf hinter sich und katapultierte sein Vermögen auf 313 Milliarden Dollar. Dank eines Alphabet-Aktiensprungs von 33 Prozent im letzten Monat ist er nun das dritte Mitglied im exklusiven 300-Milliarden-Dollar-Club. Er festigt seinen zweiten Platz im Ranking nun schon seit einem halben Jahr in Folge. Neben Google arbeitet Page laut Berichten bereits an einem neuen KI-Startup namens Dynatomics.

3. Sergey Brin (289 Milliarden)

Sergey Brin schaffte im Mai den Sprung auf das Podest und ist nun mit 289 Milliarden Dollar die Nummer drei der Welt. Sein Reichtum schoss allein im letzten Monat um satte 70 Milliarden Dollar nach oben. Brin widmet sich derzeit aktiv der KI-Strategie bei Alphabet und spendete kürzlich über eine Milliarde Dollar für wohltätige Zwecke. Mit seinem Aufstieg verdrängte er Jeff Bezos knapp von seinem bisherigen Platz.

4. Jeff Bezos (272 Milliarden)

Amazon-Gründer Jeff Bezos rutscht trotz eines Vermögensplus von 49 Milliarden Dollar auf den vierten Rang ab. Mit einem geschätzten Kontostand von 272 Milliarden Dollar konzentriert er sich nun verstärkt auf sein neues KI-Projekt „Project Prometheus“. Während er bei der „Washington Post“ harte Sparmaßnahmen durchsetzt, investiert er weiterhin Milliarden in sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Bezos ist mittlerweile der viertreichste Amerikaner in einem Ranking, das er jahrelang anführte.

5. Mark Zuckerberg (210 Milliarden)

Facebook-Schöpfer Mark Zuckerberg hält sich mit 210 Milliarden Dollar stabil in der Mitte der Top 10. Sein Vermögen wuchs im letzten Monat um 14 Milliarden Dollar, während sein Konzern Meta weiterhin die Social-Media-Welt dominiert. Privat zeigt er sich modisch und kooperiert mit Luxusmarken wie Prada für die Entwicklung neuer Smart-Glasses. Zusammen mit seiner Frau Priscilla Chan investiert er zudem massiv in medizinische Forschung zur Heilung von Krankheiten.

6. Larry Ellison (205 Milliarden)

Oracle-Patriarch Larry Ellison kommt auf ein Vermögen von 205 Milliarden Dollar und mischt nun auch massiv das Mediengeschäft auf. Gemeinsam mit seinem Sohn David sicherte er sich durch den Paramount-Deal und die Fusion mit Warner Bros. Discovery gewaltigen Einfluss. Der enge Vertraute von Donald Trump verlegte seinen Wohnsitz passenderweise vor Kurzem nach Florida in die Nähe von Mar-a-Lago. Ein Großteil seines Reichtums stammt nach wie vor aus seinen Anteilen am Software-Riesen Oracle.

7. Michael Dell (177 Milliarden)

Tech-Legende Michael Dell klettert dank eines Zuwachses von 34 Milliarden Dollar auf den siebten Platz der Welt. Sein Vermögen von 177 Milliarden Dollar profitierte massiv von den Aktiengewinnen bei Dell Technologies und dem Halbleiter-Riesen Broadcom. Was einst als Computer-Verkauf im Studentenwohnheim begann, ist heute eines der größten Technologie-Imperien der USA. Dell lebt heute in Austin, Texas, und gilt als einer der beständigsten Profiteure des KI-Booms.

8. Jensen Huang (173 Milliarden)

Nvidia-Chef Jensen Huang ist das Gesicht des globalen KI-Hypes und besitzt mittlerweile 173 Milliarden Dollar. Sein Unternehmen Nvidia erreichte im Oktober als erste Firma überhaupt einen Börsenwert von unglaublichen 5 Billionen Dollar. Obwohl er im Ranking leicht abrutschte, wuchs sein Vermögen im letzten Monat um beeindruckende 22 Milliarden Dollar an. Der gebürtige Taiwanese steuert den Chip-Giganten bereits seit der Gründung im Jahr 1993 erfolgreich als CEO.

9. Rob Walton (150 Milliarden)

Der älteste Sohn des Walmart-Gründers, Rob Walton, belegt mit 150 Milliarden Dollar den neunten Platz. Sein Reichtum stieg im letzten Monat um 7 Milliarden Dollar an, da die Walmart-Aktie solide Gewinne verzeichnete. Neben dem Einzelhandel schlägt sein Herz für den Sport, was sich in seinem Besitz des NFL-Teams Denver Broncos zeigt. Nach Jahrzehnten im Management hat er sich mittlerweile offiziell aus dem Vorstand des Familienunternehmens zurückgezogen.

10. Jim Walton (147 Milliarden)

Jim Walton kehrt als Nummer 10 der Welt zurück in den exklusivsten Club der Superreichen. Mit einem Vermögen von 147 Milliarden Dollar verdrängte er den Franzosen Bernard Arnault endgültig aus der Liste. Er leitet die familieneigene Arvest Bank Group und ist einer der Haupterben des gigantischen Walmart-Imperiums. Sein Wiedereinzug sorgt dafür, dass die Top 10 erstmals seit über drei Jahren ausschließlich aus US-Amerikanern besteht.