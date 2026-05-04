Führungswechsel bei Lidl: Das ist der neue Chef

Der jetzige Lidl Österreich-Chef Michael Kunz übernimmt per 1. Oktober die Leitung von Lidl Schweiz. Seine Nachfolge als CEO von Lidl Österreich übernimmt dann der langjährige Geschäftsleiter Operations, Benny Klein.

Mit dem neuen Chef setzt Lidl Österreich auf Kontinuität und interne Expertise: Die Entscheidung für Benny Klein als neuen CEO garantiert einen reibungslosen Übergang. Klein ist bereits seit vielen Jahren in leitender Funktion für Lidl Österreich tätig und hat als Geschäftsleiter Operations (COO) den Erfolgskurs des Unternehmens entscheidend mitgestaltet.

"Erfahrung und Leidenschaft"

„Benny kennt unser Unternehmen in- und auswendig. In den letzten Jahren hat er sich auch die notwendige Expertise zum österreichischen Markt erarbeitet. Ich bin fest davon überzeugt, dass er Lidl Österreich mit seiner Erfahrung und Leidenschaft nach meiner Übergabe im Herbst in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen wird“, so CEO Michael Kunz.

Benny Klein übernimmt die Nachfolge von Michael Kunz und wird ab 1. Oktober neuer CEO bei Lidl Österreich. © Lidl Österreich

In den kommenden Monaten liegt der Fokus auf einer strukturierten Übergabe, um die gewohnt hohe Qualität und Verlässlichkeit für Kund:innen und Partner:innen sicherzustellen.

Die Neubesetzung der Position des Geschäftsleiters Operations (COO) wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.