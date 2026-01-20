Alles zu oe24VIP
Olympia-Hammer im Rodel-Team
© Gepa

Heimisches Aufgebot

Olympia-Hammer im Rodel-Team

20.01.26, 12:45
Teilen

Ein prominenter Name wird in Cortina nicht am Start sein. 

David Gleirscher (30) ist draußen! Der Olympiasieger von Pyeongchang 2018 wurde für die Winterspiele in Mailand/Cortina (6.–22. Februar) eiskalt ausgebootet. Auch das starke Doppel Yannick Müller/Armin Frauscher verpasst das Mega-Event – trotz Medaillen-Chancen!

Hundertstel am Ticket vorbei

Die Entscheidung fiel bei der internen Quali gnadenlos aus. Rodel Austria vergab die letzten Tickets an Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl sowie die Doppel Thomas Steu/Wolfgang Kindl und Juri Gatt/Riccardo Schöpf. Für David Gleirscher bleibt nur die Zuschauerrolle – ein echter Paukenschlag. Dabei hatte sich das Drama abgezeichnet: Die Konkurrenz im ÖRV ist brutal stark. Weltcups, EM und das Olympia-Test-Event in Cortina gaben den Ausschlag. Gleirscher verlor das Rennen um Hundertstel – und damit den Traum von einer zweiten Olympia-Medaille.

Trainer: "Harte Entscheidung"

Chefcoach Christian Eigentler beschwichtigt: harte Entscheidungen, kein Neid, starker Teamgeist. Doch klar ist: Einen Olympiasieger zu Hause zu lassen, tut weh. Bei den Frauen sind Lisa Schulte, Hannah Prock und Dorothea Schwarz fix dabei, ebenso Jonas Müller sowie Egle/Kipp (erstmals Frauen-Doppel bei Olympia!). Österreich schöpft das Maximalkontingent aus – und reist als Medaillenjäger an.Für Gleirscher bleibt die bittere Erkenntnis: Olympia verpasst – trotz Klasse.

