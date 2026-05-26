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Gall Vingegaard
© Getty

Giro d'Italia

Gall mit Kraftakt auf 2. Gesamtrang

26.05.26, 16:58
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Mit einem Kraftakt beendete Felix Gall die Dienstag-Bergankunft zu Beginn der letzten Giro-Woche als Zweiter hinter Topfavorit Jonas Vingegaard. Damit verbesserte sich Gall auch in der Gesamtwertung auf Platz 2.

Vingegaard hatte nach 113 km im Ziel in Cari 1:09 Minuten Vorsprung auf Gall, der jetzt auch in der Gesamtwertung auf Platz 2 liegt. "Ich hab alles versucht, aber das war wieder eine Machtdemonstration von Vingegaard", meinte Gall im Ziel.

Der Osttiroler hatte im Etappen-Finish versucht, mit Vingegaard mitzuhalten, ließ sich aber dann in die Verfolgergruppe zurückfallen. Im Finish setzte sich der Decathlon-Kapitän dann als Zweiter noch von seinen Verfolger-Kollegen ab und sicherte sich den vorläufigen zweiten Platz.

Gall jetzt 4:03 Minuten hinter Vingegaard

Bis Sonntag stehen noch fünf Giro-Etappen am Programm. Vingegaard ist bei 4:03 Minuten Vorsprung auf Gall der Gesamtsieg kaum mehr zu nehmen. Gall liegt als Zweiter 24 Sekunden vor dem drittplatzierten Niederländer Thymen Arensman.

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