"Ich würde mich umbringen": Meryl Streep wettert gegen Instagram-Wahn

Miranda Priestly kehrt zurück! Fast 20 Jahre nach dem Kultfilm kommt die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" endlich auf die Leinwand. Meryl Streep und Stanley Tucci verraten im großen "Bild"-Interview, warum sie den heutigen Social-Media-Wahn in der Filmbranche absolut furchtbar finden.

Fans von Miranda Priestly haben allen Grund zur Freude, denn das Warten hat ein Ende: Ab Donnerstag läuft „Der Teufel trägt Prada 2“ offiziell in den Kinos an. Neben Meryl Streep sind auch Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci wieder mit von der Partie. In London trafen die Stars zusammen, um über den neuen Film und die drastischen Veränderungen in der Branche seit dem ersten Teil im Jahr 2006 zu sprechen.

Anne Hathaway, Meryl Streep und Stanley Tucci © Hersteller

Abrechnung mit dem Casting-Wahn

Die Zeiten haben sich massiv verändert, besonders durch Plattformen wie Instagram und TikTok. Meryl Streep findet im "BIld"-Interview deutliche Worte für den aktuellen Trend, Rollen teilweise nach der Anzahl der Follower zu vergeben. Die Schauspiel-Ikone sagt dazu: "Ich denke, ich würde mich umbringen! Wir haben angefangen in einer Zeit, in der man noch persönlich vorgesprochen hat." Heute würde das Vorsprechen oft nur noch online ablaufen, wo man weggewischt wird wie bei der Dating-App Tinder. Laut Streep mache dies eine faire Beurteilung von Talent fast unmöglich.

Meryl Streep und Anne Hathaway © Getty

Freundschaft weit abseits der Kameras

Trotz des harten Business sind Meryl Streep und Stanley Tucci privat eng befreundet. Seit dem ersten Film haben sie den Kontakt nie verloren und in den letzten zwei Jahrzehnten viel Freud und Leid geteilt. Diese tiefe persönliche Bindung beeinflusst laut den Schauspielern auch ihre gemeinsame Arbeit vor der Kamera positiv. Ein besonderes Detail am Rande: Tucci schreibt laut Streep die lustigsten E-Mails, die allerdings aufgrund ihres Inhalts "undruckbar" bleiben müssen.

Hass-Liebe: Nigel (Stanleya Tucci) kann mit Mirandas Führungsstil umgehen, neigt aber zur Selbstaufgabe. © Disney

Sehnsucht nach echtem Kino

In einer Welt von kurzlebigen Smartphone-Formaten hoffen die Stars auf ein Umdenken des Publikums. Der Vorverkauf für "Der Teufel trägt Prada 2" deutet bereits auf ein enormes Interesse hin. Streep glaubt fest daran, dass die Menschen es langsam satt haben, Filme nur noch im kleinen Format am Handy anzusehen. Sie ist überzeugt, dass die Zuschauer die große Leinwand wieder zu schätzen wissen, um der Miranda Priestly so zu begegnen, wie es ihr gebührt.