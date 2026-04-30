Kleinbus stürzt in Paris in die Seine – Großeinsatz

Bei einem spektakulären Unfall südlich von Paris ist ein Bus in die Seine gestürzt und vollständig im Wasser versunken.

Alle vier Insassen wurden gerettet. Der Bus kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen im Ort Juvisy-sur-Orge von der Fahrbahn ab, krachte gegen ein Auto und stürzte schließlich in den Fluss. An Bord waren demnach neben dem Fahrer drei weitere Menschen. Der Bus versank vollständig in der Seine, nur das von Wasser bedeckte Dach war zu sehen.

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An der Unfallstelle waren Ermittler mit einer Drohne und Booten im Einsatz. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Nach Gewerkschaftsangaben befand sich der Bus auf einer Ausbildungsfahrt.