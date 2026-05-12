MILLENNIUM City RUN 2026: Sport, Stimmung und starke Leistungen entlang der Donau

Am Samstag, dem 9. Mai 2026, verwandelte sich der Treppelweg an der Donau erneut in eine sportliche Bühne voller Motivation, Begeisterung und Gemeinschaftsgefühl.

Der MILLENNIUM City RUN lockte zahlreiche Laufbegeisterte, Familien und Zuschauer:innen an die Strecke und sorgte den ganzen Tag über für beste Stimmung.

Mit rund 470 Anmeldungen zeigte sich auch in diesem Jahr das große Interesse am beliebten Laufevent der MILLENNIUM City. Ob ambitionierte Läufer:innen, sportliche Hobbyläufer:innen oder Kinder mit Freude an Bewegung – beim MILLENNIUM City RUN stand das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt.

Spannende Bewerbe für alle Altersgruppen

Das abwechslungsreiche Laufprogramm bot für jede Altersklasse die passende Herausforderung:

09:30 Uhr: 1-Stunden-Lauf

10:45 Uhr: 30-Minuten-Lauf

11:30 Uhr: Kinderlauf mit den Kategorien: Kids (1 Runde), Juniors (2 Runden), Teens (3 Runden)

Die Rundstrecke entlang des Treppelwegs betrug 680 Meter und sorgte durch ihre Übersichtlichkeit nicht nur bei den Teilnehmer:innen, sondern auch bei den zahlreichen Zuschauer:innen für eine mitreißende Atmosphäre.

Besonders beeindruckend war die Leistung des Siegers beim 1 Stunden Lauf: Der Erstplatzierte absolvierte insgesamt 24 Runden und legte damit mehr als 16 Kilometer zurück.

Attraktive Preise und tolle Belohnungen

Auch abseits der sportlichen Leistungen wartete der MILLENNIUM City RUN mit zahlreichen Highlights und Belohnungen auf.

Bei der Kinder-Siegerehrung wurden in jeder Kategorie jeweils die Plätze 1 bis 3 ausgezeichnet – getrennt nach Mädchen und Buben. Neben Pokalen erhielten die Gewinner:innen MILLENNIUM City Gutscheine im Wert von:

150 Euro für den 1. Platz

100 Euro für den 2. Platz

50 Euro für den 3. Platz

Auch die Erwachsenen hatten die Chance auf attraktive Gewinne: Unter allen anwesenden Teilnehmer:innen wurden insgesamt 10 MILLENNIUM City Gutscheine im Wert von jeweils 300 Euro verlost.

Zusätzlich erhielt jede teilnehmende Person ein prall gefülltes Goodie-Bag mit Überraschungen der Eventpartner.

Ein besonderes Extra motivierte vor allem die Erwachsenen auf der Strecke: Für jede zweite absolvierte Runde gab es einen 5-Euro-MILLENNIUM City Gutschein – bis zu maximal 25 Euro konnten erlaufen werden. Auch jedes teilnehmende Kind durfte sich über einen 5-Euro-Gutschein freuen.

Begeisterung entlang der Strecke

Der MILLENNIUM City RUN überzeugte nicht nur sportlich, sondern auch durch seine besondere Atmosphäre. Entlang der Strecke wurde angefeuert, mitgefiebert und gemeinsam gefeiert. Familien, Freund:innen und Fans sorgten gemeinsam mit den Teilnehmer:innen für ein sportliches Event voller Energie und guter Laune.

Die Kombination aus Bewegung, Gemeinschaft und attraktiven Preisen machte den MILLENNIUM City RUN 2026 erneut zu einem besonderen Highlight im Wiener Laufkalender.

Danke an alle TeilnehmerInnen und Partner

Ein großer Dank gilt allen Läufer:innen, Besucher:innen und Helfer:innen sowie den Eventpartnern, die den MILLENNIUM City RUN 2026 möglich gemacht haben. Die großartige Stimmung und das positive Feedback zeigen einmal mehr, wie sehr dieses Event Menschen jeden Alters begeistert.

Wir freuen uns bereits auf den nächsten MILLENNIUM City RUN!