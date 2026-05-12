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Wettbeben: Cooler Grieche holt auf, Finnen stürzen ab
© Getty Images

Neuer Fan-Favorit

Wettbeben: Cooler Grieche holt auf, Finnen stürzen ab

Von
12.05.26, 10:59
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Der griechische Wirbelwind Ayklas erobert beim Song Contest die Herzen im Sturm und könnte Finnland den Sieg wegschnappen.   

Die Finnen gewinnen! Seit Wochen gilt dieser plumpe Spruch als Credo für den Song Contest. Linda Lampenius und Pete Parkkonen sind ja mit ihrem Popp-Klassik-Crossover „Liekinheitin“ die großen Wettfavoriten. Doch nun beginnt der Stern zu bröckeln. Nach der viel kritisierten Ausnahmeregel für die Live-Instrumentalisierung und dem Interview-Boykott für Österreich und Israel (oe24 berichtete) sinken die Siegeschancen von Stunde zu Stunde. Lag Finnland vor den ersten Probe noch bei einer Siegeschance von 39 Prozent, so hält man vor dem 1. TV-Auftritt nur mehr bei 34 Prozent.

Wettbeben: Cooler Grieche holt auf, Finnen stürzen ab
© Facebook

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© ORF

Das sind die aktuellen Wettquoten für den Song Contest:

 

  • 1. Finnland, 34 % Siegeschance
  • 2. Griechenland, 21 %
  • 3. Dänemark, 10 %
  • 4. Frankreich, 6%
  • 5. Australien, 5 %
  • 6. Israel, 4 %
  • 7. Rumänien, 3 %
  • 8. Malta, 2 %
  • 9. Italien, 2 %
  • 10. Schweden, 2 %
  • 27. Österreich, weniger als 1 % Siegeschance

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© Getty Images

Nutznießer und größte Aufsteiger ist der griechische Wirbelwind Ayklas, der mit der Party-Hymne „Ferto“ und einer ausgeflippte Videos-Spiel-Inszenierung die ESC-Community im Sturm erobert. Das spielgelt sich auch in den Wetten wieder: Innerhalb von nur 2 Tagen stürmte Ayklas von 13 Prozent Siegeschance auf 21 Prozent hoch! Ein absoluter Geheimfavorit: Unser JJ lag ja im Vorjahr bei den Wetten bis zum Finale auch immer „nur“ auf Platz 2.

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© ORF

Für unseren Cosmó wird indes die Titelverteidigung eher nicht klappen. Ein Kopf-an-Kopf Rennen mit Polen um Platz 27. Immerhin würde man mit seinem Sieg reich werden. Da wird nämlich das 401-Fache des Wetteinsatzes ausbezahlt.

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