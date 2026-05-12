Mega-Shows in Wien: Taylor-Feeling und Gigi D'Agostino mit ticket24 zum Bestpreis erleben

Wien macht sich bereit für zwei musikalische Highlights der Extraklasse. Während Fans von Taylor Swift bei einer spektakulären Tribute-Show voll auf ihre Kosten kommen, verwandelt DJ-Legende Gigi D’Agostino die Stadt in einen Tempel für elektronische Musik.

Die Taylor-Swift-Tribute-Show mit der Künstlerin XENNA bringt die unverwechselbare Energie von Taylor Swift direkt in die Konzerthallen. Fans können sich auf eine Reise durch die gesamte Karriere des Superstars freuen, inklusive zeitloser Hits wie „Love Story“, „Blank Space“ oder „Shake It Off“. Mit aufwendigen Kostümwechseln und einer beeindruckenden Tanzcrew wird das typische Taylor-Feeling perfekt inszeniert. Für echte Swifties ist das Event die ideale Gelegenheit, ihre Freundschaftsbänder auszuführen und im passenden Look gemeinsam mit Gleichgesinnten die Musik ihres Idols zu feiern. Live zu erleben gibt es die Mega-Show am 14. Mai im Wiener Gasometer.

© RED Entertainment

Gigis spektakuläre Rückkehr

Ein weiteres Highlight erwartet die Wiener Community am 21. Mai in der Marx Halle. DJ-Ikone Gigi D’Agostino kehrt mit einem völlig neuen Konzept zurück auf die Bühne. Bei der angekündigten 360-Grad-Show verschmelzen Sound und visuelle Effekte zu einem multisensorischen Erlebnis. Klassiker wie „L’Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“ oder „The Riddle“ werden in einem Raumklang präsentiert, der unter die Haut geht. Damit verwandelt sich die Location in einen pulsierenden Tempel der elektronischen Tanzmusik, in dem der Maestro in absoluter Höchstform erwartet wird.

© zeidler

Tickets zum Bestpreis sichern

Wer bei diesen besonderen Events dabei sein möchte, sollte jetzt schnell reagieren. Auf ticket24.at gibt es aktuell eine spezielle 1+1 Gratis-Aktion für die Tickets der beiden Shows.

© zeidler

Damit lässt sich das Wien-Erlebnis verdoppeln, ohne das eigene Budget zu sprengen. Ob Glitzer-Look für die Tribute-Show oder Tanzschuhe für die Marx Halle – die kommenden Wochen versprechen in Wien musikalische Momente und eine magnetische Bühnenpräsenz, die man so schnell nicht vergisst.