Fendrich bringt Jubiläums-Tournee auf Donaubühne

Die große Jubiläumstournee von Rainhard Fendrich geht in die Verlängerung. Die Austropop-Legende begeistert unter anderem auch in Tulln.

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Am Samstag und Sonntag haben Fans die Chance, die Austropop-Legende Rainhard Fendrich live auf der Donaubühne in Tulln zu erleben. Nachdem die Hallen seiner großen Jubiläumstournee restlos ausverkauft waren, steht nun die mit Spannung erwartete Verlängerung auf dem Programm. Unter freiem Himmel dürfen sich die Besucher auf eine einzigartige Atmosphäre und Musik aus über vier Jahrzehnten freuen.

Hits aus vier Jahrzehnten

Der Musiker präsentiert sich gemeinsam mit seiner fabelhaften Band in absoluter Bestform. Das Publikum in Österreich darf sich auf legendäre Klassiker von "Strada del Sole" bis hin zu "Jesolo" freuen. Bereits im Jahr 2025 feierte Rainhard Fendrich sein großes 45-jähriges Bühnenjubiläum und startete die erfolgreiche Konzertreise, die ihn durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führte.

Rainhard Fendrich © oe24

Mischung aus neuen Melodien

Neben den altbekannten Klassikern bringt das Musik-Idol auch die Songs seines neuen Albums "Wimpernschlag" auf die Bühne. Die neuen Stücke bieten eine eindrucksvolle Mischung aus eingängigen Melodien und tiefgründigen Texten. Gepaart mit einem humorvollen Augenzwinkern zeigt sich der Künstler als scharfsinniger Beobachter und Chronist seiner Zeit, der das Augenmerk stets auf das Wesentliche richtet. Die Konzerte in Tulln schließen an die Erfolge der bisherigen Termine an.