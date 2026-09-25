Neue Single & Duett mit Dolly zum U2-Jubiläum

Die Kultband U2 feiert ihr 50-jähriges Bestehen und beschenkt die Fans mit neuer Musik. Auf dem kommenden Album erwartet die Hörer zudem eine ganz besondere Zusammenarbeit.

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Das Jubiläum bringt frischen Sound: Die neue U2-Single "Silencio" erscheint offiziell am Freitag. In einem ersten Teaser zeigt sich Bono mit Cowboyhut und religiösen Gesten wie "Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!". Musikalisch erinnert die Nummer an große Stadion-Hymnen wie "Vertigo". Am Freitag, 13. November folgt schließlich das neue U2-Album "Carnaval de Luz".

U2 © YouTube

Anfänge in einer Dubliner Küche

Am 25. September 1976 wurden im Dubliner Stadtteil Artane die Weichen für eine der erfolgreichsten Karrieren der Musikgeschichte gestellt. In der Küche des Elternhauses von Larry Mullen Jr. kam es zum ersten Treffen mit Adam Clayton, David Howell Evans (The Edge) und Paul David Hewson (Bono). Es war die Geburtsstunde von U2. Heute füllt die Band mit 170 Millionen verkauften CDs, 26 Millionen Konzertbesuchern, 22 Grammys und 11 Nummer-eins-Hits in Österreich die Rekord-Bücher.

Dolly Parton © Getty Images

Letztes Duett im Tonstudio

Wenige Monate vor ihrem Tod stand Country-Legende Dolly Parton (†80) noch einmal im Tonstudio, um mit U2-Sänger Bono (66) ein Duett aufzunehmen. Der Song wird nun auf dem neuen Album erscheinen. Die Aufnahmen fanden im Juni statt, am 25. August starb Dolly Parton an Krebs. Als sie ein letztes Mal mit Bono sang, war sie bereits schwer erkrankt. "Als sie krank wurde, stand sie auf, um diesen Song zu singen", erzählt der irische Musiker im Gespräch mit dem "Rolling Stone". "Das hört man. Und ich kann ihn mir jetzt nicht einmal anhören."

Gemeinsamer Song über familiäre Brüche

Ursprünglich hatte Bono die Country-Legende für ein anderes Musikprojekt gewinnen wollen. Doch Parton brachte schließlich einen eigenen Song mit: "Torn". Gemeinsam mit Bono und Songwriter Johnny McDaid (50) wurde das Stück weiterentwickelt und neu bearbeitet. Inhaltlich soll es um zerbrochene familiäre Beziehungen gehen. Für Bono bleibt die Erinnerung an die Zusammenarbeit etwas ganz Besonderes: "Es ist sehr bewegend, diese intimen Momente mit einer so außergewöhnlichen Persönlichkeit erlebt zu haben", sagt er. Zudem betont der Sänger, dass sie mit ganzem Herzen gesungen habe.