Bottas im ersten Austin-Training Schnellster

Red-Bull-pilot Max Verstappen hat als Dritter mehr als 0,9 Sekunden Rückstand hinter dem Mercedes-Duo.

Das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton hat das erste Training für den Formel-1-GP der US in Austin dominiert. Der finnische Sieger des bisher letzten Rennens in Texas 2019 verwies in der ersten Session am Freitag den fünffachen Austin-Sieger aus Großbritannien um 0,045 Sekunden auf den zweiten Platz. WM-Spitzenreiter Max Verstappen hatte im Red Bull als Dritter schon 0,932 Sekunden Rückstand.



Bottas muss wegen eines Motorwechsels in der Startaufstellung für das 17. Saisonrennen einen Rückversetzung um fünf Plätze hinnehmen.