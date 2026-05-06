Arena Wien wird zum "Heurigen" - mit Pub-Quiz, Schanigarten & Rollschuhdisco

Die Arena Wien feiert ihr 50-jähriges Jubiläum mit Wein und Steckerlfisch.

Von Freitag bis Sonntag feiert die Arena Wien ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass lädt das Kultgelände in Erdberg zum Heurigen-Spektakel mit herzhaften Speisen, guter Musik und jeder Menge Action.

Ab 8. Mai öffnet ab 16 Uhr der Schanigarten seine Tore mit gemütlichem Heurigen-Flair. Für das leibliche Wohl sorgt der "Biofisch Heuriger" mit frisch gegrilltem Steckerlfisch vom Holzkohlegrill und weiteren Schmankerln - auch vegane Optionen stehen bereit. Parallel dazu wird in der großen Halle ordentlich aufgedreht: Bei der Rollschuhdisco werden Runden auf vier Rollen gedreht, Leihschuhe gibt es vor Ort. Achtung: Pro Durchlauf sind nur 100 Teilnehmer erlaubt, Tickets kosten 12 Euro.

© Arena Wien

Wer lieber sein Wissen statt Balance testet, kommt beim Pub-Quiz auf der Open-Air-Bühne auf seine Kosten. Insgesamt treten 12 Teams gegeneinander an. Ab Samstag gibt es auch für junge Besucher ein buntes Programm - mit einer eigens aufgestellten Luftburg. Darüber hinaus gibt es spannende Führungen durch das Areal der Arena. Unterm Strich zeigt sich: Die Arena feiert ihren runden Geburtstag so, wie man sie kennt - laut, bunt und voller Leben.