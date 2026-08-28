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"Heute Nacht": Helene Fischer stellt neuen Chart-Rekord auf

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© Getty Images
Helene Fischer setzt die nächste Bestmarke! Mit "Heute Nacht" hält sich die Schlager-Queen bereits zwölf Wochen in Folge an der Spitze der deutschen Konservativ-Pop-Airplay-Charts.
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So lange konnte sich bislang kein Song auf Platz eins der von MusicTrace ermittelten Charts halten. Fischer übertrifft damit nicht nur ihre bisherige Bestmarke, sondern schreibt ein neues Kapitel in der Geschichte der Hitparade.

Erst Anfang 2026 hatte Maite Kelly mit "Der Morgen danach" für einen Rekord gesorgt. Ihr Song stand elf Wochen hintereinander auf Platz eins. Zuvor hielt Fischer selbst die Bestmarke: "Atemlos durch die Nacht" kam auf zehn Wochen an der Spitze.

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Auch in den offiziellen Charts erfolgreich

"Heute Nacht" erschien Ende Mai und war gleichzeitig der offizielle MagentaTV-Song zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Auch in den offiziellen Deutschen Singles-Charts gelang Fischer damit ein besonderer Erfolg: Der Titel wurde ihre erste Solo-Single auf Platz eins.

Für die Sängerin war es ohnehin ein außergewöhnlicher Sommer. Mit ihrer "360° Stadion-Tour" trat sie in vier Ländern auf. Rund 750.000 Fans besuchten die insgesamt 15 Konzerte.

Helene Fischer bei ihrer 360° Stadion-Tour © Getty Images

Der nächste Song kommt schon

Lange müssen die Fans auf neue Musik nicht warten. Am 4. September erscheint mit "An meiner Seite" bereits die nächste Single aus Fischers kommendem Album.

Einen ersten Vorgeschmack gab es schon während der Stadiontour. Dort präsentierte die Sängerin den Song erstmals live – inklusive einer spektakulären akrobatischen Performance hoch über den Köpfen des Publikums.

Auch online sorgte der Auftritt für viel Aufmerksamkeit. Zahlreiche Fans teilten und feierten die Bilder aus der Show in den sozialen Netzwerken.

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