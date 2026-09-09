Heinz feiern den 30er mit Pop-Freunden & ZIB-Star

30 Jahre und kein bisschen leise: Die Wiener Kultband Heinz rockt am Donnerstag ihr Geburtstags-Konzert in der Wiener Arena und holt dabei auch Marco Pogo, Manuel Rubey, Peter Brugger von den "Sportis" und Tobias Pötzelsberger auf die Bühne.

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"Das ist ein einmaliges Konzert-Erlebnis, dass sich so nie wieder reproduzieren lässt. Dazu gibt’s jede Menge Gäste und alle Hits. Man braucht also schon eine gute Ausrede um da nicht dabei zu sein!" Michi Gaissmaier gibt die Direktiven zur großen Jubiläums-Show seiner Kultband Heinz (aus Wien.) Am Donnerstag (10. September) feiert man den 30er in der Wiener Open Air Arena. Also dort wo im Juni 1996 alles im Vorprogramm von Selig begann.

Heinz aus Wien rocken am !2. September ihr Jubiläums-Konzert zum 30er. © Carla Gutjahr

"Es war ein gutes Konzert. Selbst die Tochter vom Plattenfirmenchef hat im Publikum mitgerockt. Und danach gab‘s noch eine große Aftershow-Party, wo sich selbst Selig wunderten, dass dies wirklich unser allererster Live-Auftritt war.," schwelgt Gaissmaier im oe24-Interview in Erinnerungen.

Das neue Album: "Du warst mir immer ein Freund". © Sony Music

Die Nostalgie wird in der Arena trotz Geburtstags-Sause und ewigen Kulthits wie "Ich hab mit Tocotronic Bier getrunken" oder "Lieb im Prinzip" aber nicht im Mittelpunkt stehen, schließlich bringen Heinz ja am 11. September ihr neues Album "Du warst mir immer ein Freund", bei dem man mit Manuel Rubey („Try“), der Nino aus Wien („Gezeichnet fürs Leben) , den Sportfreuden Stiller („Du warst mir immer ein Freund“), Birgit Denk („Das Konzept“) Marco Pogo („Bohemian wie du“) und Co. gleich 11 Klassiker von u.a. P!nk, Ambros, Andrew Gold, Teenage Fanclub oder Andy Warhols covert.

Mit Nino aus Wien stimmen Heinz aus Wien den Ambros-Klassiker "Gezeichnet fürs Leben" an. © Facebook

"Viele der Gäste sind natürlich auch beim Jubiläums-Konzertmit dabei," verrät Gaissmaier stolz. "Dazu wird uns bei 'Schön' auch Tobias Pötzelsberger als Gitarrist unterstützen." Bühnen-Erfahrung hätte der ZIB-Moderator ja: Neben seinen Konzerten "A little closer" lieferte er ja schon beim Falco-Tribute mehrmals den "Newsflash".

Tobias Pötzelsberger liefert nach Falco-"Newsflash" jetzt Gitarren-Einsatz bei Heinz. © Thomas Zeidler

Auf einen Gast freut sich Gaissmaier bei der Geburtstagssause in der Arena jedoch ganz besonders: Peter Brugger von den "Sportis:": "Wir haben ja am exakt selben Tag Geburtstag und kennen uns seit Jahren. Ein echter Freund!"