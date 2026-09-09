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Konzert-Hit

Stevie Wonder überrascht mit Welt-Tourne

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Mann mit Sonnenbrille singt auf der Bühne und hält ein Mikrofon in der Hand.
© WireImage
Es ist die Konzert-Überraschung des Jahres. Bereits ab 13. Oktober geht Megastar Stevie Wonder wieder auf Tour. 18 Auftritte in Europa und den USA: Österreich-Konzert gibt es natürlich keines!
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Das kommt nun wirklich überraschend. Bereits am 13. Oktober startete Stevie Wonder in Birmingham seine Songs In The Key Of Life Performances – 50th Anniversary Tour“.  Zum 50. Jubiläum des 1976er Referenzwerks "Songs In The Key Of Life" rund um Klassiker wie „Isn't She Lovely" oder "Sir Duke" hat die Legende bis zum 19. Dezember gleich 18 Auftritte in Europa und den USA angesetzt.

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Das sind die Tourdaten von Stevie Wonder:

Tourplakat für Stevie Wonders 50. Jubiläum von „Songs In The Key of Life“ mit Daten und Städten.
Stevie Wonder plant 18 Konzerte. © Instagram

Österreich-Konzert – es wäre das erste seit 1989 (!) gewesen - gibt es leider keines, aber immerhin zwei Auftritte in Deutschland. Am 24. Oktober spielt Stevie Wonder in Hannover auf. Und am 26. Oktober in Köln. Die Tickets dafür gibt es ab Freitag (11.September). Der Fan-Presale startet gar schon am Mittwoch (9. September)

Stevie Wonder spielt Mundharmonika und trägt Sonnenbrille auf einer Bühne.
Ewige Legende: Stevie Wonder. © WireImage

Die Fans erwartet ein wahrer Leckerbissen, setzt Wonder doch auch 100-Millionen-fach verkaufte Welthits wie "You Are The Sunshine Of My Life", "Superstition", "Master Blaster" und natürlich den Oscar-dotierten Liebessong "I Just Called To Say I Love You" auf die Setlist.

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