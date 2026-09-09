Konzert-Hit
Stevie Wonder überrascht mit Welt-Tourne
Das kommt nun wirklich überraschend. Bereits am 13. Oktober startete Stevie Wonder in Birmingham seine Songs In The Key Of Life Performances – 50th Anniversary Tour“. Zum 50. Jubiläum des 1976er Referenzwerks "Songs In The Key Of Life" rund um Klassiker wie „Isn't She Lovely" oder "Sir Duke" hat die Legende bis zum 19. Dezember gleich 18 Auftritte in Europa und den USA angesetzt.
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Das sind die Tourdaten von Stevie Wonder:
Österreich-Konzert – es wäre das erste seit 1989 (!) gewesen - gibt es leider keines, aber immerhin zwei Auftritte in Deutschland. Am 24. Oktober spielt Stevie Wonder in Hannover auf. Und am 26. Oktober in Köln. Die Tickets dafür gibt es ab Freitag (11.September). Der Fan-Presale startet gar schon am Mittwoch (9. September)
Die Fans erwartet ein wahrer Leckerbissen, setzt Wonder doch auch 100-Millionen-fach verkaufte Welthits wie "You Are The Sunshine Of My Life", "Superstition", "Master Blaster" und natürlich den Oscar-dotierten Liebessong "I Just Called To Say I Love You" auf die Setlist.
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