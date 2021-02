Coronavirus: 40 Schulen schon wieder zu

Die Corona-Cluster zwingen Dutzende Schulen und Kindergärten zur Schließung.

Vergangene Woche wurden an Österreichs Schulen rund 1,4 Millionen „Anterio-Nasal-Tests“ durchgeführt.



Das Ergebnis der sogenannten Nasenbohrer-Tests: 619 Schüler und 285 Lehrer ­waren positiv. Doppelt so viele wie in der Vorwoche.



