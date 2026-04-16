Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
420 Anzeigen in zwei Tagen bei Schwerpunktaktion der Polizei entlang A4
© APA/HANS KLAUS TECHT

Kontrollen

420 Anzeigen in zwei Tagen bei Schwerpunktaktion der Polizei entlang A4

16.04.26, 14:10
Teilen

420 Anzeigen sind im Rahmen einer zweitägigen internationalen Schwerpunktaktion auf dem Verkehrskontrollplatz in Bruck an der Leitha entlang der Ostautobahn (A4) erfolgt. Insgesamt wurden 37 Busse kontrolliert, in 33 Fällen gab es Beanstandungen. 

Zwölf Kennzeichen wurden aufgrund von Mängeln abgenommen, rund 52.000 Euro an Organstrafverfügungen und vorläufigen Sicherheitsleistungen eingehoben, zog die NÖ Polizei am 16.04. in einer Aussendung Bilanz. 213 Anzeigen erfolgten wegen schwerer technischer Mängel. 168 Mal wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften geahndet. In 20 Fällen wurden strafrechtlich relevante Manipulationen an Fahrerkarten oder Kontrollgeräten festgestellt und zur Anzeige gebracht. Zwei Buslenker wurden in einem durch Drogen beeinträchtigten Zustand erwischt. Ein weiterer Chauffeur ist wegen seines körperlichen und geistigen Zustandes ebenfalls seinen Führerschein los, hieß es. Auch die Finanzpolizei schritt in mehreren Fällen ein.

Zeichen gegen technische Mängel und Umgehung von Sozialvorschriften

"Diese Kontrollaktion wurde gleichzeitig auf Hauptverkehrsrouten in Österreich und Tschechien durchgeführt. Wir haben uns auf Busunternehmen konzentriert, da es in diesem Sektor in der Vergangenheit zu erheblichen Verstößen in Bezug auf Lenkzeiten, Ruhezeiten und Sicherheit gekommen ist", erklärte der Exekutivdirektor der ELA, Cosmin Boiangiu. Mit der Aktion werde "ein klares Zeichen gegen technische Mängel und die Umgehung von Sozialvorschriften im internationalen Schwerverkehr" gesetzt, sagte NÖ Landespolizeidirektor Franz Popp.

Große Kontrolle mit internationaler Hilfe

Der Kontrollschwerpunkt lag auf dem internationalen Personenverkehr zwischen Deutschland und Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien und Albanien. Koordiniert wurde die Aktion am Dienstag und Mittwoch, an der rund 60 Einsatzkräfte beteiligt waren, vom Innenministerium zusammen mit der Landesverkehrsabteilung NÖ und der Europäischen Arbeitsbehörde European Labour Authority (ELA). Die Kontrollen fanden in Abstimmung mit dem Finanz- und Verkehrsministerium und den Landesverkehrsabteilungen aus Wien, dem Burgenland und der Steiermark statt. 15 Einsatzkräfte aus Deutschland, Kroatien, Slowenien und Tschechien nahmen teil.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen