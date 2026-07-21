Gewitter-Alarm: Wo es heute kracht

In Teilen Österreichs muss man am Dienstag mit Gewittern rechnen.

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Der Dienstag bringt in weiten Teilen Österreichs freundliches Sommerwetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Viele Regionen dürfen sich auf mehrere Sonnenstunden freuen, doch nicht überall bleibt es trocken. Vor allem im Süden steigt im Tagesverlauf die Gefahr von Schauern und Gewittern deutlich an.

Gewitter-Gefahr

Besonders betroffen sind Osttirol, Kärnten, die südliche Steiermark sowie das Südburgenland. Dort halten sich bereits am Vormittag dichtere Wolken, ehe sich am Nachmittag vermehrt Regenschauer und Gewitter entwickeln. Die höchste Gewitterwahrscheinlichkeit besteht nach der aktuellen Prognose in Kärnten. Lokal sind kräftige Regengüsse, böiger Wind und einzelne Blitzschläge möglich.

In den übrigen Bundesländern zeigt sich das Wetter deutlich freundlicher. Vom Westen bis in den Osten wechseln sich Sonnenschein und Quellwolken ab, größere Niederschlagsgebiete werden dort jedoch nicht erwartet. Dazu weht vor allem im Norden und Osten ein teils lebhafter Nordwestwind.

Die Temperaturen erreichen je nach Region angenehme 18 bis 27 Grad. Am wärmsten wird es im Marchfeld und im Nordburgenland, während es in den höher gelegenen Regionen deutlich kühler bleibt. Auf rund 2.000 Metern Seehöhe werden lediglich etwa 8 Grad gemessen.

Wer im Süden Wanderungen oder Ausflüge plant, sollte die Wetterentwicklung aufmerksam verfolgen. Vor allem am Nachmittag können Gewitter rasch entstehen und örtlich kräftig ausfallen. In den übrigen Landesteilen steht hingegen einem überwiegend freundlichen Sommertag wenig im Weg.