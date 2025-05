Drama am Red Bull Ring: Arbeiter ertrinkt in Becken

Tragischer Arbeitsunfall in Spielberg: 55-Jähriger stirbt bei Mäharbeiten am Red Bull Ring

Am Mittwochmorgen kam es auf dem Gelände des Red Bull Rings zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Leoben im Zuge von Mäharbeiten in ein rund sieben Meter tiefes Wasserauffangbecken und konnte trotz rascher Rettungsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden.

In Becken gestürzt

Der Mann war seit den frühen Morgenstunden mit Mäharbeiten beschäftigt, als er gegen 08:00 Uhr mit einer Motorsense an einem steilen Wiesenstück in der Nähe eines Retentionsbeckens arbeitete. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er offenbar das Gleichgewicht und stürzte in das angrenzende Becken.

Arbeitskollegen, die den Vorfall beobachteten, alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Einer der Kollegen sprang umgehend ins Wasser, konnte den Verunglückten jedoch nicht erreichen. Auch ein eingetroffener Polizist versuchte, den Mann zu retten, blieb jedoch erfolglos – die schlechte Sicht durch das trübe Wasser erschwerte die Rettungsbemühungen erheblich.

Erst Taucher der Freiwilligen Feuerwehr Apfelberg konnten den 55-Jährigen aus dem Wasser bergen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch ein Notarztteam verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Ein Kriseninterventionsteam (KIT) des Roten Kreuzes übernahm die Betreuung der anwesenden Kollegen und Einsatzkräfte. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Die genauen Umstände des Sturzes sind Gegenstand laufender Erhebungen.