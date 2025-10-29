Nur wenn Sie SO OFT in die Sauna gehen, hilft es der Gesundheit

Ein Saunagang fühlt sich an wie ein Kurzurlaub für Körper und Geist – aber bringt er auch wirklich etwas für die Gesundheit? Laut einer finnischen Langzeitstudie gilt: Nur wer regelmäßig schwitzt, profitiert. Zwei- bis viermal pro Woche ist das perfekte Wellness-Rezept fürs Herz.

Ein Saunagang nach einem langen Tag fühlt sich an wie Urlaub für Körper und Geist – warm, ruhig, wohltuend. Doch wenn Sie wirklich etwas für Ihre Gesundheit tun wollen, reicht der gelegentliche Schwitz-Ausflug am Wochenende nicht ganz aus. Laut einer finnischen Langzeitstudie zeigt sich der größte positive Effekt erst, wenn Sie mehrmals pro Woche in die Sauna gehen – und das regelmäßig.

© Getty Images

So oft sollten sie in die Sauna

Forscher:innen der Universität Ostfinnland haben über 2.000 Männer rund 20 Jahre lang begleitet (ja, so lange!). Das Ergebnis: Wer zwei bis dreimal pro Woche in die Sauna ging, hatte ein um 22 Prozent geringeres Risiko für Herzinfarkte als diejenigen, die nur einmal oder seltener schwitzten. Noch besser schnitten die echten Sauna-Fans ab: Vier bis sieben Saunagänge pro Woche reduzierten das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sogar um bis zu 63 Prozent.

Warum regelmäßiges Schwitzen so gesund ist

In der Sauna wird dem Körper ordentlich eingeheizt – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Hitze sorgt dafür, dass sich die Blutgefäße weiten, das Herz kräftiger pumpt und die Durchblutung angeregt wird. Das Herz-Kreislauf-System wird dadurch ähnlich trainiert wie beim Sport – nur ohne Jogginghose und Seitenstechen. Zudem hilft das regelmäßige Saunieren, den Blutdruck zu regulieren, stärkt das Immunsystem und kann sogar das Demenzrisiko senken.

© Getty Images

Auf die Dauer kommt es an

Nicht nur die Häufigkeit zählt, sondern auch die Zeit, die Sie in der Sauna verbringen. Wer pro Woche mindestens 45 Minuten in der Sauna schwitzt – also etwa drei Sitzungen à 15 Minuten – profitiert am meisten. Kürzere Saunagänge sind natürlich auch angenehm, bringen aber weniger gesundheitlichen Bonus.

Wer regelmäßig sauniert, tut seinem Körper wirklich etwas Gutes – vorausgesetzt, man macht’s konsequent. Zwei- bis viermal pro Woche für jeweils rund 15 Minuten ist ideal. Dann ist das Schwitzen nicht nur Entspannung, sondern auch ein echtes Gesundheits-Upgrade.