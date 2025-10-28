In diesen Fällen ist Sauna TABU – wann das Schwitzen gefährlich wird

Saunieren ist gesund – meistens. Doch in manchen Situationen kann die Hitze mehr schaden als helfen. Wir verraten, wann der Saunagang wirklich tabu ist und warum Ihr Körper Ihnen dankbar sein wird.

Herbstzeit ist Sauna-Zeit – und plötzlich will jeder schwitzen, was das Dampfbad hergibt. Schließlich gilt die Sauna als Wellnesswunder für Körper und Seele: stärkt das Immunsystem, entspannt die Muskeln, sorgt für gute Laune. Klingt traumhaft, oder? Aber: Nicht immer ist der Gang in die Sauna eine gute Idee. In manchen Fällen kann das heiße Vergnügen sogar richtig ungesund werden.

© Getty Images

1. Wenn Sie krank sind – bitte nicht heldenhaft sein!

Schnupfen, Husten oder gar Fieber? Dann gilt: Abstand von der Sauna!

Ihr Körper kämpft bereits gegen Viren – die zusätzliche Hitzebelastung wäre wie ein Hardcore-Workout mitten in der Grippe. Das Immunsystem wird überfordert, und statt sich zu erholen, verschlimmert sich der Zustand oft. Also lieber Tee, Wärmflasche und Netflix statt 90 Grad und Aufguss.

2. Bei Herz-Kreislauf-Problemen: Vorsicht ist besser als Nachsicht

Wenn Sie unter Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen oder anderen Herzproblemen leiden, sollten Sie vor dem Saunagang unbedingt mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt sprechen. Die Hitze lässt die Blutgefäße erweitern, das Herz pumpt stärker – für gesunde Menschen kein Problem, für Herzpatient:innen aber eine echte Belastung. Im Zweifel lieber auf Nummer sicher gehen: eine lauwarme Dusche entspannt auch, ohne dass das Herz auf Hochtouren läuft.

© Getty Images

3. Bei offenen Wunden oder Hautproblemen

Klingt logisch, wird aber oft vergessen: Offene Wunden, frische Tattoos oder Hauterkrankungen wie Ekzeme und Pilzinfektionen gehören nicht in die Sauna. Die Wärme und Feuchtigkeit bieten Bakterien und Pilzen ein wahres Wellness-Resort – nur eben auf Ihrer Haut. Also: Erst heilen lassen, dann schwitzen.

4. Nach Alkoholgenuss – keine gute Idee

Ein Glas Sekt vor der Sauna? Bitte nicht! Alkohol erweitert die Blutgefäße, senkt den Blutdruck und kann in Kombination mit der Hitze zu Schwindel, Kreislaufkollaps oder sogar Bewusstlosigkeit führen.

5. Wenn Sie sich schwach, gestresst oder übermüdet fühlen

Sauna soll entspannen – ja. Aber wenn Sie schon völlig erschöpft in die Kabine steigen, kippt die Wirkung schnell ins Gegenteil. Die Hitze fordert vom Kreislauf Höchstleistung, was bei körperlicher oder mentaler Erschöpfung einfach zu viel sein kann. Kleiner Tipp: Wenn Sie das Gefühl haben, gleich auf der Bank einzuschlafen, ist das kein Zeichen tiefer Entspannung – sondern dafür, dass Ihr Körper gerade eine Pause braucht.

© Getty Images

Sauna ist top – aber nicht um jeden Preis

Die Sauna kann wahre Wunder für Körper und Geist wirken – aber eben nur, wenn Sie gesund und fit sind. Hören Sie auf Ihren Körper: Wenn Ihnen schwindlig, schwach oder krank zumute ist, dann ist der beste Saunagang derjenige, den Sie nicht antreten.