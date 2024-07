Ex-Klopp-Schützling prügelt sich mit Fans

Im zweiten Halbfinale in der Nacht zum Donnerstag kam es bei der Copa América zu wüsten Prügel-Szenen.

Uruguay verlor 0:1 durch einen Treffer von Lerma (39.) gegen Kolumbien. Danach brannten bei einem Uru-Star alle Sicherungen durch.

Liverpool-Star und Uruguay-Stürmer Darwin Núñez (25) prügelte sich sogar mit den Fans auf der Tribüne. Wieso kam es zur Schlägerei? Wie die spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“ berichtet, fühlten sich einige Spieler Uruguays von den kolumbianischen Fans provoziert und ungerecht behandelt.

How long will Nunez get suspended for this?pic.twitter.com/E2C12R0vDo