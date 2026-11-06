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Stärke 6,1

Starkes Erdbeben vor der Küste Tokios

Tokio Skyline mit dem Tokio Tower und dem schneebedeckten Fuji im Hintergrund an einem klaren Tag.
© Getty Images
Japans Hauptstadt Tokio ist am Freitag von einem starken Erdbeben erschüttert worden.
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Der Erdstoß der Stärke 6,1 ereignete sich nach Angaben der japanischen Behörden um 19.39 Uhr (Ortszeit, 11.39 Uhr MSZ) vor der Küste der Region Kanto, zu der auch Tokio gehört, in einer Tiefe von zehn Kilometern. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben.

Japan liegt in einer der tektonisch aktivsten Regionen der Welt. Der Inselstaat wird regelmäßig von Erdbeben erschüttert.

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