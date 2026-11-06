Lieblingsgegner
Hartberg fordert Altach: Schopp-Elf will stolze Serie ausbauen
Elf Spiele in Folge ist der TSV Hartberg gegen den SCR Altach bereits ungeschlagen. Damit haben sich die Vorarlberger in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Lieblingsgegner der Oststeirer entwickelt. Die Formkurve der Mannschaft von Cheftrainer Markus Schopp zeigt weiterhin nach oben. Mit Ausnahme des Gastspiels bei Rapid Wien holten die Hartberger seit dem 2:1-Auswärtssieg in Altach in der 4. Runde in fast allen Partien Punkte (live auf Sky & oe24-Liveticker). "Der Fokus liegt in erster Linie darauf, in unserem Spiel noch gefährlicher und besser zu werden", betonte Schopp vor der Begegnung.
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Obwohl die Ergebnisse der letzten Wochen gestimmt haben, sieht der TSV-Coach noch deutliches Verbesserungspotenzial in den eigenen Reihen. "Wir hatten gute Resultate, aber wir können in vielen Bereichen noch viel sauberer und besser werden", erklärte der Cheftrainer. Auf der Gegenseite hat sich der SCR Altach nach einem kurzen Zwischentief ergebnistechnisch wieder gefangen. Altach-Trainer Ognjen Zaric sieht seine Mannschaft zur Halbzeit des Grunddurchgangs voll im Soll und zieht ein realistisches Zwischenfazit zur Liga.
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"Man sieht, dass die vier Großen allen anderen davonschwimmen, danach ist für alle alles möglich", analysierte Zaric die Tabellensituation. Den heutigen Gegner schätzt der Altach-Coach extrem stark ein: Hartberg stehe mit sieben Punkten mehr auf dem Konto völlig zurecht auf dem fünften Tabellenplatz. Vor allem den Teamspirit und das klare Positionsspiel der Oststeirer hob der Betreuer hervor. Mit den wieder genesenen Rückkehrern Benedikt Zech und Patrick Greil im Kader rechnet Zaric mit einem engen Duell auf Augenhöhe.
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