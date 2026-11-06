Hartberg fordert Altach: Schopp-Elf will stolze Serie ausbauen

Der TSV Hartberg trifft am Samstag zu Hause auf den SCR Altach – die Schopp-Elf will ihre beeindruckende Serie von elf Spielen ohne Niederlage gegen die Vorarlberger weiter ausbauen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Elf Spiele in Folge ist der TSV Hartberg gegen den SCR Altach bereits ungeschlagen. Damit haben sich die Vorarlberger in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Lieblingsgegner der Oststeirer entwickelt. Die Formkurve der Mannschaft von Cheftrainer Markus Schopp zeigt weiterhin nach oben. Mit Ausnahme des Gastspiels bei Rapid Wien holten die Hartberger seit dem 2:1-Auswärtssieg in Altach in der 4. Runde in fast allen Partien Punkte (live auf Sky & oe24-Liveticker). "Der Fokus liegt in erster Linie darauf, in unserem Spiel noch gefährlicher und besser zu werden", betonte Schopp vor der Begegnung.

Schopp fordert Präzision – Altach blickt auf die Top Sechs

Obwohl die Ergebnisse der letzten Wochen gestimmt haben, sieht der TSV-Coach noch deutliches Verbesserungspotenzial in den eigenen Reihen. "Wir hatten gute Resultate, aber wir können in vielen Bereichen noch viel sauberer und besser werden", erklärte der Cheftrainer. Auf der Gegenseite hat sich der SCR Altach nach einem kurzen Zwischentief ergebnistechnisch wieder gefangen. Altach-Trainer Ognjen Zaric sieht seine Mannschaft zur Halbzeit des Grunddurchgangs voll im Soll und zieht ein realistisches Zwischenfazit zur Liga.

Zaric mit Respekt vor Hartberg – Rückkehrer stärken Altach

Fokus an der Seitenlinie im Archivbild: Altach-Chefcoach Ognjen Zaric beobachtet das Geschehen – vor dem Auswärtsspiel beim TSV Hartberg sieht der Trainer seine Mannschaft zwar voll im Soll, fordert aber volle Konzentration gegen den Lieblingsgegner-Fluch. © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

"Man sieht, dass die vier Großen allen anderen davonschwimmen, danach ist für alle alles möglich", analysierte Zaric die Tabellensituation. Den heutigen Gegner schätzt der Altach-Coach extrem stark ein: Hartberg stehe mit sieben Punkten mehr auf dem Konto völlig zurecht auf dem fünften Tabellenplatz. Vor allem den Teamspirit und das klare Positionsspiel der Oststeirer hob der Betreuer hervor. Mit den wieder genesenen Rückkehrern Benedikt Zech und Patrick Greil im Kader rechnet Zaric mit einem engen Duell auf Augenhöhe.