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Bellingham-Doppelpack: Tuchel sorgt für England-Hammer

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Englands Teamchef Thomas Tuchel öffnet Jobe Bellingham die Tür zur A-Auswahl.
© Getty Images
Große Bühne für die Bellingham-Brüder! Englands Teamchef Thomas Tuchel sorgt mit seiner Kaderbekanntgabe für einen echten Kracher: Erstmals steht auch Jobe Bellingham im Aufgebot der A-Nationalmannschaft. Damit könnte der 20-jährige Dortmund-Profi schon bald gemeinsam mit seinem großen Bruder Jude für die Three Lions auflaufen.
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In den beiden Nations-League-Duellen gegen Kroatien am 12. November in London und Spanien am 15. November in Madrid winkt den Brüdern sogar ein Platz in der Fußball-Geschichte. Denn seit Gary und Phil Neville hat England kein Brüderpaar mehr gemeinsam im A-Team aufgeboten. Während Jude längst zu den absoluten Leistungsträgern zählt und bereits 60 Länderspiele absolviert hat, darf Jobe erstmals bei den Großen reinschnuppern. Bisher war der BVB-Mittelfeldspieler ausschließlich für die englischen Nachwuchsteams im Einsatz.

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Tuchel ist von der Entwicklung des Dortmunders überzeugt. "Er hat seinen Weg und seinen Rhythmus in Dortmund gefunden", erklärte der Teamchef und betonte, Jobe habe sich die Chance verdient. Dass nun beide Brüder gemeinsam nominiert sind, bezeichnete er als "tolle Story".

Kovac schwärmt: »Kompletter Fußballfreak«

Auch beim BVB löste die Einladung große Freude aus. Trainer Niko Kovac sieht in der Nominierung eine verdiente Belohnung für den Einsatz des jungen Engländers. "Ich freue mich, dass er jetzt mit seinem Bruder gemeinsam das Trikot der Nationalmannschaft überstreifen kann. Das ist großartig", sagte der Dortmund-Coach.

Für Kovac ist Jobe längst mehr als nur ein großes Talent. Besonders dessen Einstellung hat es dem Trainer angetan: "Er ist ein kompletter Fußballfreak, beschäftigt sich mit seinem Beruf und hat wenig Flausen im Kopf." Bellingham sei einer der Ersten am Trainingsgelände und verlasse dieses als Letzter. Kovacs Prognose fällt entsprechend deutlich aus: "Das wird ein sehr, sehr großer Spieler werden."

Kane jagt historischen England-Rekord

Neben dem Bellingham-Doppelpack sorgt auch Harry Kane für Schlagzeilen. Der Bayern-Stürmer führt das englische Aufgebot an und steht unmittelbar vor einem historischen Meilenstein. Mit 125 Einsätzen liegt er derzeit gleichauf mit Torhüter-Legende Peter Shilton. Schon im November könnte Kane mit seinem 126. Länderspiel alleiniger Rekordspieler der Three Lions werden. Tuchel sparte nicht mit Lob für seinen Kapitän und sprach von unglaublichen Leistungen.

Nur noch ein Spiel fehlt Harry Kane auf den englischen Rekordspieler Peter Shilton.
Nur noch ein Spiel fehlt Harry Kane auf den englischen Rekordspieler Peter Shilton. © APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Für Gesprächsstoff sorgt dagegen das Fehlen von Chelsea-Star Cole Palmer. Auch Kobbie Mainoo muss diesmal zuschauen. England liegt in der Nations-League-Gruppe aktuell hinter Spanien auf Rang zwei. Tuchel hat den Spitzenplatz noch nicht abgeschrieben: "Wir wollen ein Finale in Spanien haben." Dafür braucht es allerdings starke Auftritte gegen Kroatien und den Tabellenführer – und vielleicht schreibt die Bellingham-Familie dabei gleich ein neues Kapitel englischer Fußballgeschichte.

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