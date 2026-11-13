Ex-Bayern-Star mit verrücktem Trainer-Fluch

Matthijs de Ligt (27) ist für seine Trainer kein gutes Zeichen. Mit dem Aus von Michael Carrick bei Manchester United startete der Niederländer in seinen bisherigen elf Spielzeiten als Profi immer mit einem neuen Trainer in eine Saison.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Matthijs de Ligt gab 2016 sein Profidebüt bei Ajax Amsterdam. Seitdem hat der Verteidiger jede Saison mit einem anderen Trainer begonnen. In elf Spielzeiten sind das 11 Trainer. Diese kuriose Statistik begleitet ihn seine gesamte Karriere.

Die Serie geht auch diese Saison weiter. Der aktuelle Verteidiger von Manchester United muss nun die Entlassung von Michael Carrick verkraften. Der Engländer hat die Red Devils im Jänner 2026 übernommen. Nachdem er mit seiner Mannschaft die Champions League sicherte, erhielt der Ex-Profi im Mai einen Vertrag bis 2028. Doch nach dem historisch schlechten Saisonstart musste der Verein reagieren und Carrick entlassen.

Somit absolvierte der Ex-Bayern-Star jede Sommervorbereitung unter einem anderen Trainer. Auch in der Vorbereitung auf die Saison 2027/28 muss der Niederländer sich zum zwölften Mal in Folge auf einen neuen Coach einstellen.

Seine bisherige Liste:

2016/17: Peter Bosz (Ajax)

2017/18: Marcel Keizer (Ajax)

2018/19: Erik ten Hag (Ajax)

2019/20: Maurizio Sarri (Juventus)

2020/21: Andrea Pirlo (Juventus)

2021/22: Massimiliano Allegri (Juventus)

2022/23: Julian Nagelsmann (Bayern)

2023/24: Thomas Tuchel (Bayern)

2024/25: Erik ten Hag (Manchester United)

2025/26: Rúben Amorim (Manchester United)

2026/27: Michael Carrick (Manchester United)

Von seinen bisherigen Trainern hat de Ligt nur mit Erik ten Hag zweimal zusammengearbeitet.

Laut dem Sportportal "The Athletic" soll Mauricio Pochettino, der aktuelle Nationaltrainer der USA, den Posten übernehmen. Er soll schon einem Wechsel nach Manchester zugestimmt haben. Derzeit verhandeln der US-Verband und United miteinander. Eine Einigung wird zeitnah erwartet.