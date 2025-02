Heiß: Bella Hadid trägt die kürzeste Hose aller Zeiten

Kurze Hosen im Winter? Ja, das geht! Laut Bella Hadid sind Micro-Shorts der heißeste Trend der Saison. Bei einem Event rockte das Model ein Paar Shorts, die so kurz waren, dass man sie fast nicht mehr als solche bezeichnen kann. Doch richtig kombiniert, wirkt der Look super elegant.

Bella Hadid zeigte sich am Donnerstagabend in Los Angeles von ihrer besten Seite, als sie die starbesetzte Launch-Party für ihre neue Modelinie verließ. Auch Hailey Bieber tummelte sich unter den Gästen, die ihre Freundin tatkräftig unterstützte. Doch der wahre Hingucker war Bellas Outfit. Das Model präsentierte ihre endlos langen Beine in Micro-Shorts, die sie kurzerhand zur ultimativen Winter-Go-To-Uniform machte.

Bella Hadid trägt die kürzeste Hose aller Zeiten

Bella Hadid weiß, wie man einen Auftritt hinlegt! Das 27-jährige Supermodel hat sich mit der angesagten L.A.-Brand Frankies Bikinis zusammengetan und eine exklusive Kollektion entworfen, die am 4. März droppt. Zur Feier des Launches luden Bella und die Brand zu einer glamourösen Party ins legendäre Sunset Tower Hotel – und natürlich war Hadid selbst der Star des Abends.





In ultra-knappen schwarzen Mikro-Shorts und Cowboy-Boots setzte Bella ihre endlos langen Beine perfekt in Szene – vielleicht ein subtiler Hinweis auf ihren Cowboy-Boyfriend Adan Banuelos. Das figurbetonte Top mit dem in roter Schreibschrift gekritzelten „Lucky“-Schriftzug sorgte für einen zusätzlichen Hingucker.

Beauty-technisch hielt es Bella mühelos chic: Ihre seidigen, brünetten Wellen fielen locker über die Schultern, während ein brauner Smokey-Eye-Look ihre strahlend blauen Augen betonte. Ein glänzender Nude-Lippenstift, zartes Pfirsich-Rouge und ihr unverkennbarer sonnengeküsster Glow rundeten den Look perfekt ab.

Bella Hadid bringt Micro Shorts in den Winter – So geht’s

Micro Shorts sind nicht neu – It-Girls wie Hailey Bieber und Sydney Sweeney haben sie schon häufiger getragen. Doch jetzt verpasst Bella Hadid dem Trend ein stylishes Winter-Update. Wer den Look nachstylen will, setzt am besten auf ihre Fashion-Hacks: Thermo-Strumpfhosen in Hauttönen oder Schwarz sorgen für Wärme, während hohe Boots oder gefütterte Stiefeletten die Beine kuschelig halten. Oversized Blazer, lange Mäntel oder cozy Strickjacken machen das Outfit nicht nur winterfest, sondern auch richtig elegant.

Ob Micro-Shorts alltagstauglich werden oder ein reines Fashion-Statement bleiben? Das bleibt jedem selbst überlassen. Aber eins ist sicher: Bella Hadid beweist, dass Shorts nicht nur in den Sommer gehören!