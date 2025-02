× Kendrick Lamar & die Bootcut Jeans: Was unterscheidet sie von der Flared Jeans?

Eine Frage, die sich nach Kendrick Lamars Halftime-Show beim Superbowl viele stellen: Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Flared Jeans und Bootcut Jeans? Keine Sorge, wir erklären es Ihnen.

Die Bootcut Jeans ist in aller Munde – und das nur aus einem Grund: Kendrick Lamar. Der Musiker trug den Jeansschnitt während der Halftime-Show des Superbowls. Modefans sprechen über nichts anderes mehr und, seien wir ehrlich, wahrscheinlich alle anderen auch. Man kann also ruhig sagen, dass diese Jeans dem armen Kendrick die Show gestohlen hat – und das gehört definitiv in die Kategorie „Dinge, mit denen man wirklich niemals gerechnet hat“. Aber es ist schon so lange her, dass wir das letzte Mal Bootcut Jeans getragen haben, dass sich die Frage stellt: Was ist eigentlich der Unterschied zur Flared Jeans?

Kendrick Lamar: Was ist der Unterschied zwischen Flared & Bootcut Jeans

Kurz gesagt: Flared Jeans sind der Stoff, aus dem Hippie-Träume gemacht sind. Diese Jeans zeichnen sich durch einen breiten Schlag aus, der direkt ab dem Knie nach unten geht. Wer an Flared Jeans denkt, stellt sich wahrscheinlich sofort die 70er vor. Flared Jeans stehen für ein Statement: weit, auffällig, und bereit, im Mittelpunkt zu stehen. Oben eng, unten weit – ein absoluter Blickfang.

© & Other Stories ×

Und dann gibt es die Bootcut Jeans – die subtilere, fast unaufdringlichere Variante. Wenn Sie sich die Jeans von Kendrick Lamar genauer ansehen, wissen Sie, was wir meinen: Bootcut Jeans sind bequem anliegend bis zum Knie und beginnen ab dem Schienbein sanft auszustellen, ohne dabei zu dramatisch zu wirken. Der Unterschied zu Flared Jeans? Der Schlag bei Bootcut Jeans ist viel weniger auffällig, fast schon „cool und entspannt“, im Vergleich zum markanteren Look der Flared Jeans.

© Pepe Jeans via Zalando ×

Der Superbowl die neue Fashion Week?

Während bei der New York Fashion Week vor ein paar Tagen die neuesten Looks über die Laufstege rollten, war es eine Halftime-Show beim Superbowl, die plötzlich den heißesten Mode-Trend des Jahres ins Leben rief. Wer hätte gedacht, dass der wahre Mode-Impact dieses Jahr nicht von den Runways kommt, sondern von der Bühne eines Football-Spiels? Ja, zwischen all den neuesten Kollektionen und High-Fashion-Statements hat Kendrick Lamar einfach Bootcut Jeans getragen und damit den Laufsteg der Modewelt aufgemischt – vielleicht nicht ganz so glamourös wie auf der Fashion Week, aber definitiv mit größerer Wirkung.