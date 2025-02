Geheime Botschaft: Taylor Swifts Super-Bowl-Look enthält ein verstecktes Detail

In der Nacht von Sonntag auf Montag fieberten Millionen Fans beim Super Bowl mit – unter ihnen auch Taylor Swift, die ihren Freund, Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce, anfeuerte. Doch es war nicht nur das Spiel, das für Gesprächsstoff sorgte – auch ihr Outfit enthielt eine geheime Botschaft.

Auf Taylor Swift ist in Sachen Stil immer Verlass – und ihr Super-Bowl-Look 2025 war der beste Beweis dafür. Als sie am Sonntag, den 9. Februar, das Stadion betrat, zog sie mit ihrem glamourösen Outfit sofort alle Blicke auf sich. An ihrer Seite waren enge Freunde wie Ice Spice und Ashley Avignone, während sie ihren Freund Travis Kelce und seine Kansas City Chiefs unterstützte.

Dieses geheime Detail versteckt sich hinter Taylor Swifts Super-Bowl-Look

Taylor Swift trug einen weißen Bodysuit von Alaïa im Wert von 1.300 Dollar, kombiniert mit glitzernden Jeans-Shorts und einem eleganten weißen Blazer von Saint Laurent für 3.800 Dollar. Dazu wählte sie weiße Stiefel von Paris Texas im Wert von 1.120 Dollar und eine rote Givenchy-Tasche für 990 Dollar, die nicht nur ein stylisches Accessoire war, sondern auch eine subtile Anspielung auf die Teamfarben der Kansas City Chiefs.

Doch das eigentliche Highlight war ihre Halskette – eine „T“-Kette von Lorraine Schwartz, die sie bereits bei den Grammys 2025 trug. Während sie das Schmuckstück dort auffällig am Oberschenkel platzierte, entschied sie sich beim Super Bowl, es um ihren Hals zu tragen - eine scheinbar bewusste Geste. Schon seit Tagen spekulierten Fans, dass das „T“ eine Hommage an ihren Freund Travis Kelce sei. Nach diesem Auftritt scheint es für viele keine Zweifel mehr zu geben. Abgerundet wurde ihr Look durch ihre ikonischen knallroten Lippen, die nicht nur ihr Markenzeichen, sondern auch eine subtile Anspielung auf die Teamfarben der Kansas City Chiefs waren.

Taylor Swift macht den Super Bowl unsicher

Dass Swift beim Super Bowl auftauchte, war keine Überraschung. Seit dem Bekanntwerden ihrer Beziehung zu Kelce Ende 2023 gehört sie fast schon zum Inventar der NFL-Spiele – und sorgt dabei regelmäßig für virale Momente. Schon im letzten Jahr unterstützte sie ihren Freund beim Super Bowl und sorgte für Blitzlichtgewitter.