× Fashion-Trends 2025: Der Vokuhila startet Mode-Revolution

Im Bauchfrei-Look erobert Leni Klum die New York Fashion Week Vom 6. bis 11. Februar 2025 blicken alle Fashionistas nach New York – die Fashion Week hat begonnen und bringt die angesagtesten Designer, Stars und atemberaubende Looks in die Metropole. Mitten im Trubel: Leni Klum, die in einem glamourösen Look abgelichtet wurde.