Beim alljährlichen "Spring Racing Carnival" kam es dieses Jahr zu üblen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Frauen.

In einem erschreckenden Video, welches derzeit um die Welt geht, sieht man wie eine Dame im grünen Kleid attackierend auf eine in einem roten Kleid losspringt. Ein Mann mit Regenschirm und eine weitere Frau im Kleid kommen sofort hinzu. Der Mann versucht zu schlichten, die Dame wird Teilnehmerin beim Kampf.

Innerhalb weniger Sekunden sind rund sieben Damen an der Prügelei beteiligt. Dabei wird an den Haaren gezogen, geschlagen und gezerrt. Eine Beteiligte im weißen Kleid geht dabei besonders gewalttätig vor und schlägt auf eine bereits am Boden liegende Frau haltlos ein.

Bad Ass with a Good Ass ???????? pic.twitter.com/eCek40T1Fe — Sack Sally Capp ☻ (@meanwhileinau) October 29, 2022

Polizei untersucht Vorfall

Das Ereignis fand beim "Spring Racing Carnival" statt, wo jedes Jahr viele tausende Besucher sind, um sich Pferderennen anzusehen. Dabei muss man elegant gekleidet sein, ansonsten wird einem der Zutritt verweigert. Der Polizei zufolge seien keine Berichte zu einem Ereignis in der Nähe des "Brisbane Racing Clubs" bekannt, ist aber in Kenntnis dieses Videos und untersucht nun den Vorfall.