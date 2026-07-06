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Filmfestival Venedig

George Clooney erhält Ehren-Goldenen Löwen

George Clooney
© Tobis
"Es bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich alt bin", so der Hollywood-Star in einem ersten Statement.
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Der US-Schauspieler, Regisseur und Produzent George Clooney wird beim heurigen Filmfestival von Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Das teilte die Biennale am Montag mit. Das Festival findet vom 2. bis 12. September statt. Der 65-Jährige sprach von einer großen Ehre. "Ich habe so viele außergewöhnliche Momente in Venedig erlebt", sagte Clooney in einer Mitteilung der Biennale.

Große Würdigung

Das Festival sei ohne Zweifel sein Lieblingsfestival, die Auszeichnung sei für ihn eine große Ehre, erklärte der Schauspieler. "Es bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich alt bin - aber ich nehme es hin", sagte Clooney. Festivaldirektor Alberto Barbera würdigte Clooney als "charismatischen Künstler", der seiner Berufung gefolgt sei und eine der "glänzendsten Karrieren des zeitgenössischen Films" geschaffen habe. Clooney gelinge es, Figuren nicht nur glaubwürdig, sondern auch nahbar und menschlich erscheinen zu lassen.

George Clooney und Ehefrau Amal
George Clooney und Ehefrau Amal © Getty Images

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Zwei Oscars

Clooneys Charisma beruhe dabei nicht allein auf seinem Image, sondern auf seiner Glaubwürdigkeit und Professionalität, so Barbera weiter. Der Schauspieler vereine den Glamour früherer Hollywoodzeiten mit moderner Sensibilität und großer Vielseitigkeit über verschiedene Filmgenres hinweg. Clooney gehört zu den international bekanntesten Hollywoodstars und wurde im Laufe seiner Karriere mehrfach ausgezeichnet, darunter auch mit zwei Oscars.

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