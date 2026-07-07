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Charlize Theron: Oben-ohne-Hammer vor Premiere

Frau mit elegantem schwarzen Kleid und auffälligen Ohrringen vor dunklem Hintergrund.
© Mike Marsland/WireImage
Kurz vor der London-Premiere ihres neuen Blockbusters sorgt Hollywood-Star Charlize Theron im Netz für Schnappatmung und beweist mit einem hüllenlosen Foto, dass sie heißer ist denn je.
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Dass das Alter in Hollywood längst nur noch eine Zahl ist, stellt Oscarpreisträgerin Charlize Theron pünktlich zu ihrem 50. Geburtstag eindrucksvoll unter Beweis. Kurz bevor sie für die lang ersehnte Premiere ihres neuen Kinofilms "Die Odyssee" in London den roten Teppich betrat, brachte sie ihre Fans auf Instagram regelrecht um den Verstand. Der Grund: Ein extrem freizügiger Schnappschuss, auf dem die Schauspielerin komplett oben ohne posiert. Ihren nackten Oberkörper bedeckt sie auf dem eleganten Bild lediglich mit ihren Händen und einem Tuch (siehe Link weiter unten im Text).

Mit streng zurückgegelten Haaren, tiefrotem Lippenstift und einem fast schon hypnotischen Blick über die Schulter fängt die 50-Jährige die Kamera ein. Der Lohn für den gewagten Post? Ein gigantischer digitaler Beifall ihrer weltweiten Fangemeinde. Doch auch beim eigentlichen Event in London legte Theron nach: In einer dramatischen, schwarzen Robe mit mörderisch hohem Beinschlitz, kombiniert mit eleganten weißen Handschuhen und funkelnden Diamantohrringen, zog sie alle Blicke auf sich.

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Anlass für den glamourösen Wow-Auftritt ist ihr neuester Geniestreich auf der Leinwand. In "Die Odyssee" schlüpft Theron in die Rolle der Circe, einer der faszinierendsten und mächtigsten Figuren der griechischen Mythologie.

Für das monumentale Epos zeichnet kein Geringerer als Meisterregisseur Christopher Nolan verantwortlich, der für die Neuverfilmung ein wahres schauspielerisches Feuerwerk gezündet hat. Neben Theron stand für das Projekt die absolute Top-Riege Hollywoods vor der Kamera – darunter Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson und Lupita Nyong'o. Deutsche Kinofans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Das stargespickte Kinospektakel läuft hierzulande bereits am 16. Juli an.

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