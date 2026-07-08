Rolling Stones: Die neuen Hits gibt’s gleich in 26 Versionen!

Ab Donnerstag 22 Uhr gibt’s das neue Stones-Album "Foreign Tongues". Das Rock-Album des Jahres. Für Platz 1 ist Mick Jagger jedes Mittel recht. Deshalb gibt’s gleich 26 verschiedene Vinyl-Versionen.

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Donnerstag, 22 Uhr. Frühstart für das Album des Jahres! "Foreign Tongues", die 14 neuen Hits der Rolling Stones werden zwar erst am Freitag um 0 Uhr auf alle Streaming-Plattformen gestellt, doch bei einigen eigenen Stones-Pop-Up-Stores – u.a.in den Museumsräumen des WUK – gibt’s den Stones-Kracher schon vorzeitig zu erwerben. Auch in der exklusiven "Carnaby Street Version". Einer von gleich 26 (!) verschiedenen Vinyl-Ausführungen des neuen Albums! Denn Mick Jagger, der Weltmeister der Vermarktung, schöpft nicht nur musikalisch aus dem Vollen, sondern auch in Punkto Fan-Abzocke.

Das neue Stones-Album "Foreign Tongues" kommt gleich in 26 verschiedenen Vinyl-Versionen! © Instagram

26 verschiedene Version - Mick Jagger als Marketing Weltmeister

Chart-Gold ist ihnen wohl auch ohne dem absurden Vinyl-Overkill sicher. Mit der letzten CD "Hackney Diamonds" sicherten sich die Stones ja 2024 in Österreich Platz 1 der Jahrescharts. Jetzt legt man mit einem ebenso unerwarteten wie erdigen Alterswerk nach. Und einen weiteren Chart-Run.

Hier gibt's die Rolling Stones Pop-Up-Stores:

Museumsräumen des WUK, 1090 Wien, Währinger Straße 59

CD Monroe, Adresse: Domplatz 3, 7000 Eisenstadt

MUSIKLADEN SALZBURG, Adresse: Linzergasse 58, 5020 Salzburg

IaO Records 2.0 @ Timeless - Rock'n'Roll & Blues Café, Adresse: Kalchberggasse 6, 8010 Graz

Rolling Stones denken nach zwei Tour-Absagen nun doch wieder an Konzerte. © Thomas Zeidler

"Foreign Tongues" deckt die volle Stones-Sound-Bandbreite ab. Von Hymnen („In the Stars“), über Rock-Stampfer ("Mr. Charm"), Südstaaten-Blues (“Ringing Hollow”) oder Disco-Rhythmen ("Never Wanna Lose You") bis zu Power-Balladen („Back in Your Life“). Dazu gibt’s ein Amy Winehouse-Cover ("You Know I’m No Good"), eine Verbeugung vor Chuck Berry (“Beautiful Delialh”) und Gastauftritte von u.a. Paul McCartney, Bruno Mars oder Robert Smith.

Stones Tour 2027 geplant - bereits am 16. Juli rockt Ronnie Wood die Burg Clam

Ein Album-Quickie, der innerhalb von nur 14 Tagen eingespielt wurde, und nach der Bühne schreit. "Ich würde liebend gerne auf Tour gehen, ich kann es kaum erwarten," lässt Mick Jagger nach den geplatzten Europa-Tournee 2025 und 2026 die Fans nun auf 2027 hoffen.

Stones-Hammer in Österreich: Ronnie Wood rockt am 16. Juli die Burg Clam! © Thomas Zeidler

Deutlich früher, nämlich bereits am 16. Juli, spielt Gitarrist Ronnie Wood in Österreich auf. Auf der Burg Clam gibt es eine rare Solo-Show und vielleicht ja auch den einen oder anderen Stones-Song.