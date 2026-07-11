Musical-Hype um Haiders "Käfig voller Narren"

Am Donnerstag (16. JulI) steigt in Mörbisch die Premiere von "Ein Käfig voller Narren." Generalintendant Alfons Haider steht dabei auch als Zaza auf der Bühne.

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"Die Liebe kennt bekanntlich viele Wege und im Sommer 2026 führen sie alle auf die Seebühne Mörbisch." Ab Donnerstag (16, Juli) bringt Alfons Haider den ewigen Musical-Kracher Ein Käfig voller Narren auf die Bühne. Bis 22 August stehen 19 Vorstellungen für rund 100.000 Besucher am Programm. Und eine Doppelbelastung: Haider steht dabei zum ersten Mal als Generalintendant auch selbst auf der Bühne und teilt sich die Rolle der Zaza mit dem amerikanischen Musicaldarsteller Drew Sarich.

"Teil meines Lebens". Haider spielt Zaza.

"Die Produktion ist auch ein Teil meines Lebens", betont Haider. Schließlich sei das Stück ein "absoluter Broadway-Schatz, ein Klassiker der Unterhaltungsbranche und ein Familienmusical mit einem Happy End".

"Ein Käfig voller Narren" als Hit in Mörbisch. Über 100.000 Besucher werden erwartet. © seefestspiele-moerbisch

"Käfig voller Narren" liefert Plädoyer für Toleranz, Gleichberechtigung und individuelle Freiheit. © seefestspiele-moerbisch

Die Inszenierung der weltberühmten Verwechslungskomödie, die als Plädoyer für Toleranz, Gleichberechtigung und individuelle Freiheit gilt, ist opulent: 54 Darsteller darunter auch 38 "Cagelles" und ein atemberaubendes Bühnenbild von Walter Vogelweider , der für Ein Käfig voller Narren das mondäne Ambiente der Côte d‘ Azur samt schillerndem Nachtclub mit über 1.000 m Lauflicht auf die Seebühne zaubert.