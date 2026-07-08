Kultur
TV
E-Paper
Kultur

"Hacks"

Comedy-Serie stellt neuen Emmy-Rekord auf

Goldene Emmy-Statue vor einem Bildschirm mit dem Schriftzug "emmys" am Microsoft Theater.
© APA/AFP/CHRIS DELMAS
Die Comedy-Serie "Hacks" hat bei den Nominierungen vom US-Fernsehpreis Emmy einen Rekord aufgestellt.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit 24 Nominierungen erhielt sie so viele wie keine Produktion in der Kategorie zuvor und übertraf damit die bisherige Bestmarke von "The Bear" (Disney+) und "The Studio" (HBO). In Deutschland ist "Hacks" auf RTL+ zu sehen.

Auch interessant

Lovely Days brachte die Hits und den Horror nach Eisenstadt

Laola-Welle! Wiener-Linien-Mitarbeiter zuckt völlig aus

Fans feiern beim Woodstock der Blasmusik

Außerdem können etwa Steve Carell für seine Rolle in "Rooster", Jamie Lee Curtis für ihre Rolle in "The Bear" und Michelle Pfeiffer für ihre Rolle in der Serie "Margo"s Got Money Troubles" auf Auszeichnungen hoffen. Auch Matthew Rhys ist für seine Rolle in "Widow's Bay" nominiert – die erste Staffel der Apple-TV-Serie fuhr auf Anhieb 19 Nominierungen ein.

78. Emmy-Awards

Die Nominierungen für die 78. Emmy-Awards wurden im Wolf Theatre von den Emmy-Preisträgern Liza Colón-Zayas ("The Bear"), Jeff Hiller ("Somebody Somewhere") sowie dem Vorsitzenden der Television Academy, Cris Abrego, bekanntgegeben. Der Fernsehpreis soll am 14. September verliehen werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Vaiana": Disney-Hit wird zum Realfilm. Mit  „The Rock”-Kracher.

Der verbotene "Fantastic Four"-Film, den niemand sehen durfte

Comedy-Serie stellt neuen Emmy-Rekord auf

Schlagerparty des Jahres rockt für Sie zum Bestpreis! Mit DJ Ötzi, Leandros & Co.

Neuer Hit: U2 starten jetzt wieder voll durch

Zinnini Elkington erzählt vom Alltag im Krankenhaus

Bon Jovi: So lief das Comeback nach der Stimmband-OP!

Rolling Stones: Die neuen Hits gibt’s gleich in 26 Versionen!

Neustart für Bon Jovi – nach Stimmproblemen!

Irre Termin-Kollision: Helene und Gabalier im Schlager-Duell