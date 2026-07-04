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Oberösterreich

Fans feiern beim Woodstock der Blasmusik

Drei Frauen in Trachten und Strohhüten lachen freundlich auf einem Festival im Freien.
© instagram/woodstockderblasmusik
Beim Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis hat das Gesamtspiel mit mehr als 20.000 Musikerinnen und Musikern für den Höhepunkt des Samstags gesorgt.
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Am Sonntag endet das viertägige Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis. Zuvor stand am Samstag das Gesamtspiel mit mehr als 20.000 Musikerinnen und Musikern vor der Hauptbühne im Mittelpunkt des Festivals.

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Festival zieht Massen an

Rund 110.000 Blasmusikerinnen und Blasmusiker aus ganz Europa campieren und musizieren auch heuer in Ort im Innkreis. An den vier Festivaltagen treten 150 Blasmusikformationen aus Österreich auf.

Organisator Simon Ertl sagte gegenüber dem ORF: "Ich denke, dass wir mit mehr als 100.000 Personen, die an vier Tagen hier nächtigen und konsumieren, mittlerweile ein nicht unwesentlicher Wirtschaftsfaktor für die Region sind."

Höhepunkt am Samstag

Der Höhepunkt des Festivals war am Samstagnachmittag das Gesamtspiel mit mehr als 20.000 Musikerinnen und Musikern vor der Hauptbühne.

Abschluss am Sonntag

Bevor das Festival am Sonntag endet, stehen noch Konzerte auf mehreren Bühnen sowie weitere musikalische Programmpunkte auf dem Programm.

Auch am letzten Festivaltag werden noch einmal Tausende Besucherinnen und Besucher erwartet.

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