Österreich - Belgien soll Free-TV-Rekordhit werden

Es ist angerichtet für die große Free-TV-Party auf ServusTV: Der Red-Bull-Sender überträgt den Quali-Hit gegen Belgien am Freitag (13.10.) ab 20.45 Uhr live und will es nach dem Schlusspfiff krachen lassen.

Verwertet die Truppe von Ralf Rangnick gleich den ersten Matchball zur Qualifikation für die EM-Endrunde 2024 im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion? Fast so ambitioniert ist das Ziel von ServusTV. Nach knapp 900.000 Zuschauern beim 2:0-Heimsieg am 20. Juni gegen Schweden und angesichts des Gegners und der mauen Darbietung beim 1:1 gegen Moldawien fast sensationellen 565.000 Sehern will der Red-Bull-Sender diesmal die 1-Millionen-Seher-Schallmauer knacken.

Mit Florian Klein und Sebastian Prödl haben Moderator Christian Nehiba und Reporter Michael Wanits zwei Experten zur Seite, die aus eigener Erfahrung wissen, worum es geht. "Wenn du in so einer Situation bist, dann willst du so schnell wie möglich alles klar machen", erinnert sich Klein an die mit dem Auswärtssieg gegen Schweden erreichte Qualifikation für die EM 2016.

Alle Österreich-Spiele der EM-Endrunde auf ServusTV

Bei der TV-Action nach dem Schlusspfiff wird je nach dem Erreichten Partystimmung oder Analyse (inklusive "Zeugnisverteilung") im Vordergrund stehen. Bei ServusTV geht man jedenfalls fix von der Qualifikation für die EM-Endrunde aus (die notfalls in den zwei letzten Gruppenspielen gegen Aserbaidschan und Estland geschafft wird): Der Free-TV-Sender sicherte sich die Übertragungsrechte der EURO 2024 in Deutschland (gemeinsam mit dem ORF), wobei alle Spiele der österreichischen Mannschaft auf ServusTV zu sehen sein werden.