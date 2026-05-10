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Sturm Hartberg
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In Hartberg

4:2 - Sturm hält Titel-Chance mit Schützenfest am Leben

Von
10.05.26, 18:52
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Sturm Graz hat am letzten Spieltag noch eine kleine Chance auf die Titelverteidigung. Der amtierende Meister gewinnt im Derby gegen Hartberg 4:2 und braucht nächste Woche gegen Rapid Schützenhilfe von der Austria. 

Remis-König Sturm kann doch noch gewinnen! Mit dem 4:2-Sieg im Steirer-Derby gegen Hartberg hält Sturm Graz das Titelrennen bis zum letzten Meisterschaftstag offen. Doch bei zwei Punkten Rückstand auf den LASK (siehe l.) könnte selbst ein Sieg am Sonntag (17 Uhr) gegen Rapid nicht reichen.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Blitzstart und Sturm-Lauf bis zum 4:2

Nach zuletzt fünf Unentschieden macht Sturm diesmal keine Gefangenen. 2. Minute: Gazibegovic zirkelt einen Eckball zur Mitte, Vallci ist mit dem Kopf zur Stelle - 1:0! Kurz später jubelt Hartberg nach einem Konter: Kainz auf Pazourek, der Youngster zieht von der Strafraumgrenze ab – 1:1 (9.).

Damit sind die Grazer so richtig heiß: Einwurf, Karic zieht ab und Markus fälscht den Ball ins eigene Tor ab - 2:1 (14.). Elf Minuten später erhöht Kiteishvili nach Hecht-Kopfball nach Karic-Flanke auf 3:1 (25.).
Nach der Pause macht es Sturm nochmal spannend: Stankovic zieht gegen Hoffmann die Notbremse. Elfmeter – Fridrikas verkürzt auf 2:3 (56.). Doch Weinhandl macht mit dem 4:2 (80.) alles klar und lässt sich vor dem Sturm-Fansektor feiern.

Die Hoffnung auf die erfolgreiche Titelverteidigung lebt – bei den nach der Derby-Pleite bedienten Rapidlern (siehe r.) muss nächste Woche ein Sieg her.

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