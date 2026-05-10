2:0 - Austria schockt Rapid im Derby um Europa

Bittere 2:0-Derby-Niederlage für Rapid gegen die Austria. Damit rutschen die Hütteldorfer nicht nur auf Platz 5 in der Tabelle ab und zittern vor dem unbeliebten Europacup-Play-off, damit ist auch besiegelt, dass die Grün-Weißen seit über einem Jahr auf einen Sieg gegen den Erzrivalen warten.

Das 350. Wiener Derby wurde für Rapid zum bitteren Rückschlag im Rennen um die Europacup-Plätze! Vor ausverkauftem Haus im Allianz Stadion und erstmals wieder 2.500 lautstarken Austria-Fans im Gästesektor feierten die Veilchen einen 2:0-Erfolg und machten damit einen riesigen Schritt Richtung Top vier. Rapid droht dagegen die ungeliebte Saisonverlängerung im Europacup-Play-off.

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Saljic schockt Rapid – »richtige Entscheidung«

Rapid begann schwungvoll, doch die Austria traf gleich mit der ersten echten Chance. Nach einem schnellen Doppelpass flankte Fischer in Minute 9 ideal zur Mitte, wo Saljic völlig frei zum 1:0 einköpfelte. Hedl war chancenlos, Rapids Defensive völlig unsortiert.

Kurios: Weil die Trainer erstmals verkabelt waren, war Austria-Coach Stephan Helm nach dem Treffer live zu hören. Sein Jubel-Sager: „Endlich einmal die richtige Entscheidung!“ Rapid tat sich danach schwer. Viel Ballbesitz, viele Standards, aber kaum Tempo oder Ideen gegen die kompakte Austria-Abwehr.

Eigentor bringt Austria auf Europakurs

Die beste Rapid-Chance vergab Antiste in Minute 34, als er nach einer Dahl-Flanke aus kurzer Distanz hauchdünn vorbeiköpfelte. Kurz davor hatte Horn Austria-Goalie Sahin-Radlinger mit einem satten Schuss geprüft, musste nach einem harten Ranftl-Foul aber verletzt raus.

Nach der Pause blieb Rapid bemüht, doch die Austria wirkte gefährlicher. Maybach zwang Hedl zunächst mit einem Distanzhammer zu einer starken Parade (59.). Der folgende Eckball brachte die Vorentscheidung: Lee brachte die Kugel scharf zur Mitte, im Getümmel sprang der Ball über Raux-Yao unglücklich von der Schulter ins eigene Tor – 0:2 in Minute 60. Rapid versuchte danach zwar noch einmal Druck aufzubauen, wirklich gefährlich wurde es aber kaum mehr.

Die Austria verteidigte clever, kompakt und spielte das Derby routiniert herunter. Für Rapid war es bereits das vierte sieglose Derby in Folge – und eine Niederlage, die im Kampf um die internationalen Plätze noch richtig teuer werden könnte.