Iran-Experte: "Khamenei möglicherweise schwer verletzt"

In der ZIB2 sagt Nahost-Experte Daniel Gerlach, wie es um Mojtaba Khamenei stehen könnte, was bei den Iran-USA-Verhandlungen kommen könnte und wie es um Irans Raketenprogramm bestellt ist.

Der Iran-Experte Daniel Gerlach meint im Interview mit Armin Wolf: "Mojtaba Khamenei ist möglicherweise so schwer verletzt, dass er sich nicht zeigen möchte." Denn in der Öffentlichkeit wurde der Oberste Führer der Islamischen Republik Iran seit vielen Tagen nicht mehr gesehen.

Irans Raketenprogramm

"Auf Uran-Anreicherung zu verzichten, darauf könnten die Iraner am ehesten eingehen", sagt Gerlach. Die Straße von Hormus freizugeben, ist auch denkbar. "Sie war ja vorher schon frei." Auf das Raketenprogramm würden die Iraner aber nicht verzichten. Davon ist der Experte überzeugt. Denn das Raketenprogramm sei im Iran am weitesten fortgeschritten, damit erziele man bereits "Erfolge". So wurden etwa US-Radarsysteme und US-Basen in der Golfregion getroffen, auch in Israel haben die Raketen Schäden verursacht.