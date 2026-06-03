TV
Radio
E-Paper
Welt

Knallhart

EU verbietet jetzt sogar Ketchup-Packerl

© Getty
Das heimliche Einpacken von Extra-Saucen im Fast-Food-Lokal hat bald ein Ende. Eine neue EU-Verordnung lässt die klassischen Einweg-Portionspackungen für Ketchup oder Mayo künftig weitgehend verschwinden.
OE24 auf Google bevorzugen

Ab 12. August 2026 greift die neue EU-Verpackungsverordnung offiziell. Das Ziel der Maßnahme ist absolut klar: Die ständig wachsenden Müllberge sollen eingedämmt und der Verbrauch von Einwegkunststoffen drastisch gesenkt werden. Wer in Österreich also im Restaurant sitzt, wird sich massiv umgewöhnen müssen.

Kampf dem Plastikmüll

Bisher landeten die kleinen Beutelchen als eiserne Reserve oft jahrelang in der Kühlschranktür für den nächsten privaten Grillabend. Doch genau diese Mini-Packs gelten als extrem problematisch für die Umwelt. Weil sie oft aus verschiedenen Materialschichten bestehen, lassen sie sich nur sehr schwer recyceln. Da sie nach einer einzigen Nutzung sofort im Müll landen, zieht die Europäische Union nun die Reißleine für diese Tradition.

Ausnahmen für den Drive-in

Das Verbot der kleinen Beutel aus Kunststoff tritt allerdings erst im Jahr 2030 endgültig in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Restaurants, Hotels und Cafés sie beim Verzehr direkt vor Ort überhaupt nicht mehr an die Gäste ausgeben. Betroffen sind neben Ketchup, Mayonnaise und Senf auch Soßen, Gewürze, einzeln verpackter Zucker sowie Kaffeesahne.

Ganz weg sind die praktischen Helfer aber nicht, denn beim Essen zum Mitnehmen gelten weiterhin Ausnahmen. Wer sich den Burger im Drive-in holt, einen Coffee-to-go mitnimmt oder den Salat für unterwegs kauft, bekommt auch weiterhin Einweg-Portionspackungen. Auch Spitäler und Pflegeheime dürfen sie aus hygienischen Gründen weiter nutzen.

Spender statt Plastikbeutel

Für die Gastronomie in Österreich bedeutet das ein großes Umdenken bei den Tisch-Klassikern. Lokale müssen rechtzeitig auf andere Lösungen umsteigen. Erlaubt sind künftig große Nachfüllspender für Ketchup und Senf oder kleine, wiederverwendbare Schälchen und Kännchen für die Kaffeesahne. In vielen Hotels gehört dieser Mehrweg-Ansatz beim Frühstücksbuffet bereits zum Alltag.

Auch interessant

Defizitverfahren: EU mit Österreich zufrieden

Künstlerin präsentiert Frauen, die unsere Welt verändern

Trotz Unwetter bringen sich viele in Gefahr

Minus 42%: Dieser Elektrogrill ist Bestseller!

Budget-Poker: Daran hakt es jetzt noch

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schwarzenegger holt Kamala Harris zum Klimagipfel in die Hofburg

Das sind Irans neue Führer an der Macht

Grünes-Licht: Jetzt kommen die EU-Abschiebzentren

EU-Parlament fordert Sanktionen gegen Slowakei

Iran bricht Verhandlungen mit USA ab

Regierungskrise in London: Richtungsweisende Nachwahl

Trumps "Friedensrat" sieht Hamas als Haupthindernis für Gaza-Lösung

Trump beleidigt Ex-First-Lady

EU verbietet jetzt sogar Ketchup-Packerl

Trump-Attacke auf Netanyahu